Egzersiz Yapmayı Kolaylaştıran Müzik Türü Bulundu

Pek çok kişi için spor yaparken müzik dinlemek olmazsa olmazdır. Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre belli müzikleri dinlemek, spor esnasında eğlenmemizi sağlamaktan fazlasını yapıyor.

Yaz ayları yaklaşıyor ve yazın iyi görünmenin yolu, kışın düzenli spor yapmaktan geçiyor. Spor aktiviteleri, belli başlı bazı aktiviteler hariç genellikle müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor. Frontiers of Psychology adlı dergide yayınlanan yeni bir makaleye göre belli tarzdaki müzikler, egzersiz yaparken dinlemek için daha uygun.

Pek çok kişi için spora başladıktan sonra devamını getirmek oldukça zordur. Fiziksel olarak yaşadığımız sıkıntıyla mental olarak başa çıkmak pek kolay değildir. Bu nedenle de müzik dinlemek, zihnimizin rahatlamasına yardımcı olur.

Yüksek tempolu müzikler, egzersizler için daha uygun:

Araştırmaya göre yüksek tempolu müzik dinlemek zihinsel yükü azaltıyor. Bu da egzersiz yapmayı daha kolay olarak algılamamızı sağlıyor. Sonuç olarak kişiler egzersizden daha çok verim alıyor. Müziğin etkisi her egzersizde aynı olmuyor.

Uzun süreli aktivitelerde, örneğin uzun yürüyüşlerde, müziğin etkisi daha belirgin oluyor. Yoğun tempo gerektiren aktivitelerde de müziğin olumlu etkisi olmasına rağmen uzun süreli egzersizlerle aynı seviyeye çıkamıyor.

Araştırma kadın katılımcılarla yapıldı:

Araştırmada kadın gönüllüler ya uzun süreli/dayanıklılık temelli antrenmanlar yaptılar ya da kısa süreli ve yoğun çalışmalara katıldılar. Daha sonra katılımcılar iki gruba ayrıldı ve bir gruba yüksek tempolu müzikler dinletilirken bir diğer grup ise sessiz bir ortamda çalıştı. Sonuç olarak yüksek tempolu çalışan gönüllülerin kalp ritminin daha yüksek olduğu ve egzersizden daha fazla faydalandıkları ortaya çıktı.

Araştırmacılara ve katılımcılara göre bu durumun arkasında, müzik dinlerken egzersizin daha kolay olduğunun düşünülmesi yer alıyor. Müzik dinlemek, özellikle dayanıklılık antrenmanlarında çok faydalı oluyor.

Gelecekte bu araştırmanın üzerine daha farklı çalışmalar da yapılacaktır. Farklı müzik türlerinin, seslerin ya da şarkı sözlerinin antrenman üzerine olan etkisinin incelenmesi bekleniyor. Siz spor yaparken ne tür müzikler dinliyorsunuz?