Bilim İnsanları, Sestrin Adlı Protein Üzerinde Çalışıyor

Bilim insanları, egzersizin yararlı etkilerini ortaya çıkarmayı sağlayacak insan vücudunda ki bir protein üzerinde çalışıyor. Sestrin adlı bu protein, kas kaybını önlemeye ve formda kalmaya yardımcı olabilir.

Park çevresinde hızlı bir yürüyüş ya da spor salonunda yüksek yoğunluklu bir antrenman, vücudu formda tutar. Peki ya kaslarımızı çalıştırmadan iyi bir antrenmanın faydalarından yararlanabilseydik? Bilim insanları, antreman yapmadan vücudu formda tutmanın yolunu bulmuş olabilir.

Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Sestrin adlı doğal oluşumlu bir protein sınıfının sineklerde ve farelerde egzersizin etkilerini büyük ölçüde taklit edebileceğini buldu. Bulgular, sonunda bilim insanlarının yaşlanma gibi etkilerden dolayı ortaya çıkan kas kaybıyla savaşmasına yardımcı olabilir. Moleküler ve Bütünleştirici Fizyoloji Bölümünde doçent olan Myungjin Kim, "Araştırmacılar daha önce Sestrin'in egzersiz sonrası kasta biriktiğini gözlemlemişti" dedi.

Bu protein, egzersiz yapmadan, egzersiz yapmış bir vücuda sahip olmamızı sağlayabilir

Kim, profesör Jun Hee Lee ve bir grup araştırmacı, proteinin egzersiz etkisi hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi ve ilk olarak sinekler üzerinde çalışmaya başladılar. Drosophila cinsi sineklerin test tüpündeki tırmanma ve çıkma içgüdüsünden faydalanan araştırmacılar, sinekler için bir tür koşu bandı geliştirdi. Ekip, yaklaşık 3 hafta boyunca sinekleri eğitti ve onların koşma ve uçma yeteneklerini, Sestrin üretimi engellenmiş sineklerinki ile karşılaştırdı.

Sestrinli sinekler yaklaşık 4 ila 6 saat koşabilirken, yeteneklerinin geliştiği saptandı. Sestrinsiz sinekler ise egzersizle gelişim gösteremedi. Sestrin'in faydalı etkileri, gelişmiş dayanıklılıktan daha fazlasını içeriyor. Örneğin sestrinden yoksun farelerde, tipik olarak egzersizle ilişkili aerobik kapasite, solunum ve yağ yakımı yoktu.

Sestrin takviyeleri ufukta olabilir mi? Lee'ye göre bu sorunun cevabı şimdilik 'hayır'. Bilim insanları hala egzersizin vücutta nasıl Sestrin ürettiğini bilmiyorlar ve Sestrinler küçük moleküller değil. Araştırmacılar, proteinin küçük molekül düzenleyicilerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, gelecekte egzersiz yapamayan kişiler için bir tedavi veya formda kalma yöntemi olarak kullanılabilir.