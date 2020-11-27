Ticaret Bakanlığı'ndan, Fiyatı 100 Bin TL'den Düşük Olan

Ticaret Bakanlığı, e-ihale usulüyle sattığı otomobillerin listesini güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte fiyatı 100 bin TL'nin altında olan 10 araç daha satışa çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale usulüyle satışa sunduğu kelepir araçlardan bahsetmiştik. Bu konuda oldukça hızlı davranan bakanlık, e-ihale listesini güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında fiyatı 100 bin TL altında olan 10 araç daha satışa çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu yeni araçlar da yine bir şekilde el koyulmuş araçlardan oluşuyor. Aralarında 2001 model Volkswagen Passat'tan 2008 model Dacia Logan'a kadar farklı modellerin bulunduğu araçlar, piyasa fiyatının altında araba almak isteyenlerin ilgisini çekebilecek gibi görünüyor.

İşte Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde satışa çıkarılan yeni araçlar

1998 model Peugeot 406 Coupe (2.0)

İhale başlangıç fiyatı: 29 bin 200 TL

2008 model Dacia Logan

İhale başlangıç fiyatı: 37 bin TL

2001 model Volkswagen Passat (1.9 TDI)

İhale başlangıç fiyatı: 45 bin 400 TL

2006 model Hyundai Matrix

İhale başlangıç fiyatı: 47 bin 500 TL

2003 model Ford Focus

İhale başlangıç fiyatı: 49 bin 800 TL

2004 model Opel Zafira (2.0 TDI)

İhale başlangıç fiyatı: 65 bin TL

2004 model Dodge RAM VAN

İhale başlangıç fiyatı: 68 bin 200 TL

2007 model Ford Focus

İhale başlangıç fiyatı: 73 bin TL

2004 model Volvo V70

İhale başlangıç fiyatı: 75 bin 500 TL

2002 Model Mercedes A140