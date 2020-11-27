Ticaret Bakanlığı'ndan, Fiyatı 100 Bin TL'den Düşük Olan

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız bir haberimizde, Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale usulüyle satışa sunduğu kelepir araçlardan bahsetmiştik. Bu konuda oldukça hızlı davranan bakanlık, e-ihale listesini güncelledi. Yapılan güncelleme kapsamında fiyatı 100 bin TL altında olan 10 araç daha satışa çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın satışa sunduğu yeni araçlar da yine bir şekilde el koyulmuş araçlardan oluşuyor. Aralarında 2001 model Volkswagen Passat'tan 2008 model Dacia Logan'a kadar farklı modellerin bulunduğu araçlar, piyasa fiyatının altında araba almak isteyenlerin ilgisini çekebilecek gibi görünüyor.
İşte Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde satışa çıkarılan yeni araçlar
1998 model Peugeot 406 Coupe (2.0)
- İhale başlangıç fiyatı: 29 bin 200 TL
2008 model Dacia Logan
- İhale başlangıç fiyatı: 37 bin TL
2001 model Volkswagen Passat (1.9 TDI)
- İhale başlangıç fiyatı: 45 bin 400 TL
2006 model Hyundai Matrix
- İhale başlangıç fiyatı: 47 bin 500 TL
2003 model Ford Focus
- İhale başlangıç fiyatı: 49 bin 800 TL
2004 model Opel Zafira (2.0 TDI)
- İhale başlangıç fiyatı: 65 bin TL
2004 model Dodge RAM VAN
- İhale başlangıç fiyatı: 68 bin 200 TL
2007 model Ford Focus
- İhale başlangıç fiyatı: 73 bin TL
2004 model Volvo V70
- İhale başlangıç fiyatı: 75 bin 500 TL
2002 Model Mercedes A140
- İhale başlangıç fiyatı: 87 bin TL