Ducati, Özel Motosikleti 'Diavel 1260 Lamborghini'yi Duyurdu

Lamborghini'nin iş ortaklarından olan motosiklet üreticisi Ducati, şirketin hibrit motorlu aracı Sian'dan esinlenen bir motosiklet tasarladı. "Diavel 1260 Lamborghini" olarak isimlendirilen bu motosiklet, benzersiz tasarımının yanı sıra gücüyle de kendine hayran bırakıyor.

Hemen her otomobil tutkununu kendine hayran bırakmayı başaran İtalyan Lamborghini'nin en özel araçlarından bir tanesi Sian. Şirketin hibrit motorlu ilk aracı olan ve sınırlı sayıda üretilen araç, ilk olarak geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Aracın tüm örnekleri bugüne dek satıldı ancak bir motosiklet üreticisi, bu aracı unutturmamaya ant içerek etkileyici bir girişime imza attı. Ducati, Lamborghini Sian'dan esinlenerek tasarladığı "Diavel 1260 Lamborghini" isimli motosikletini, tüm ihtişamıyla duyurdu.

Ducati'nin Lamborghini'den esinlenerek oluşturduğu motosiklet, Diavel 1260 S isimli modelin özelleştirilmiş bir versiyonu. İki şirket arasındaki iş birliğinin ortak bir sonucu olarak karşımıza çıkan Diavel 1260 Lamborghini, özellikle de tasarım ve kullanılan parçalar açısından kendine hayran bırakıyor. Çünkü motosikletin tasarımı, başından sonuna kadar Lamborghini Sian'da kullanılan parçalarla şekillendirildi.

Ducati Diavel 1260 Lamborghini işte böyle görünüyor

Tasarımcılar, bu özel motosikleti benzersiz bir hale getirebilmek için karbonfiber kaplama kullandılar. Ayrıca tamamen özel olarak tasarlanmış susturucu kapağı, depo kapağı, rüzgarlık, çamurluk, gösterge paneli, far çerçevesi ve koltuk kullanan tasarım ekibi, motosikletin geleneksel yapısını bambaşka bir hale getirdiler. Bu motosikletin jantları da Lamborghini Sian'a çok benzetilmeye çalıştı.

Sian ile Diavel 1260 Lamborghini'yi yan yana getirdiğinizde, işte bu güzellikle karşılaşıyorsunuz

Lamborghini Sian'dan esinlenilerek oluşturulan motosiklet, performans açısından da etkileyici düzeyde. 1.262 cc'lik V4 motorun kullandığı Diavel 1260 Lamborghini, 162 beygir gücünde. Şirket, aracın hızına dair herhangi bir açıklama yapmadı ancak Diavel 1260 Lamborghini'nin süper otomobilleri aratmayacak bir performansının olacağı aşikar. Ayrıca bu motosiklete sahip olan bir kişi; çekiş kontrolü, viraj ABS'si, ayarlanabilir süspansiyon, Ducati Wheelie Control EVO (DWC) ve Ducati Power Launch Evo gibi teknik özellikleri de kullanabilecek.

Ducati'nin yaptığı açıklamalara göre Diavel 1260 Lamborghini, sadece 630 adet üretilecek. Hatırlayacak olursanız Lamborghini Sian da sadece 63 adet üretilmişti. 63'ün önemi, Lamborghini'nin 1963 yılında kurulmuş olmasından kaynaklanıyor. Bu özel motosiklete sahip olmak isteyen tüketicilerin yapacakları ödeme ise 31.995 dolar (yaklaşık 250 bin TL + vergiler) olarak belirlendi.