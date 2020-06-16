Einstein'ın Çalışmalarına Sanatsal Bakış Açısıyla Bakın

Sanat ile bilimin sınırlarının ortadan kalktığı örneklerden biri de Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'ni araştırmayı amaçlayan bir ekibe Storey'nin yaptığı katkıdır. Storey'nin Gravity Probe B için yaptığı tasarımlar bir sanatçının ne kadar öngörülü olabileceğini gösteriyor.

Sanatçıların en önemli meziyetlerinden biri, hayal gücüyle bir şeyin açıklamasındaki boşluğu doldurmak ve kavranması zor metafizik kavramlarını bile hayata geçirmeyi başarabilmektir. Bilim insanları ve mühendisler, bu süreci en iyi anlayanlardan biri çünkü onlar da yeni teorileri, deneyleri ve teknolojileri meydana getirmek için mücadele eder. Sürecin en çarpıcı örneklerinden biri, 1980'lerde Stanford Üniversitesi'ndeki Gravity Probe B ekibinin fikirlerini hayal etmesiyle bilinen sanatçı Barron Storey'dir.

20 Nisan 2004 tarihinde hayata geçen Gravity Probe B (GP-B), Stanford ile NASA'nın iş birliği içerisinde yaptığı ve Albert Einstein'ın Genel Görelilik Teorisi'nin henüz sınanmayan iki unsurunu sınamak için kullanılması planlanan bir projeydi. Teorinin o zamanlar test edilmemiş iki boyutundan biri jeodezi, diğeriyse çerçeve sürükleme etkisiydi. Bu test, uzay aracının Dünya'nın 400 mil (643 km) üzerindeki kutup yörüngesine çıkmasıyla birlikte dört neredeyse mükemmel küre şeklindeki jiroskopun uzak bir yıldıza referansla devinimlerinin gözlenmesi şeklinde yapılacaktı.

Neredeyse 50 yıllık bir proje:

GP-B'nin hikâyesi neredeyse 50 yılı kapsayan, geniş bir ölçekte teknik ve bilimsel yenilikle birlikte fizik ile mühendisliğin kayda değer bir iş birliğini de içeriyor. Barron Storey'nin bu projeye eklemlenmesi de 1987 yılında Stanford'dan Dr. Francis Everitt'in ona tanıtıcı bir broşür hazırlama teklifi götürmesiyle başlıyor. Broşürün başlığı, 'Gravity Probe B: Testing Einstein with Orbiting Gyroscopes' (Gravity Probe B: Einstein'ı Yörüngedeki Jiroskoplarla Test Etmek) şeklindeydi.

Storey, bilimi ve Einstein'ın dehasını herkese tanıtmak için bir şeyler yaratmak istediğini hatırlayacaktı. Böyle bir projenin başarısı, sanatçılarla bilim insanlarının ortak bir fayda için birlikte çalışabileceğinin göstergesi olacaktı. Görselleştirilmiş broşürün son hâli, hem kamuoyunu hem de ABD Kongresi'ndeki kongre üyelerini etkilemeyi başaracaktı. Bu görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1940 yılında Teksas'ta doğan Barron Storey, New York'taki Görsel Sanatlar Okulu'nda eğitim aldı. 145'in üzerinde dergiye iş yapan Storey'nin en büyük başarısının Gravity Probe B için hazırladığı broşür olduğu düşünülüyor.