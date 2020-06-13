NASA'nın New Horizons Projesi Bir İlke Daha İmza Attı

İnsansız uzay uçuşu görevi olan New Horizons projesi kapsamında 19 Ocak 2006'da NASA tarafından fırlatılan araç, cüce gezegen Plüton ve uydularına uçuş yapan ilk uzay aracı oldu. Araç gerçekleştirdiği birçok ilke bir yenisini daha ekleyerek, iki yıldızın dünyaya olan uzaklıklarını ölçtü.

NASA yer teleskoplarından başlayarak uzay teleskobu Hubble'ın yörüngesinde bulunan gözlere kadar tüm araçları sayesinde, geceleri dikkatini gökyüzünün herhangi bir kısmına ve özelliğine yönlendirebiliyor. Bununla birlikte, ‘yeni ufuklar’ anlamına gelen New Horizons araştırması NASA'ya kozmosun benzersiz gözlemleri için yeni fırsatlar sunuyor.

Uzayda yer alan birbirine inanılmaz derece uzak iki nesnenin arasındaki mesafeyi ölçmenin yolu; iki farklı yerden gözlem yapmaktır. Bu iki nesnenin konumu birbirinden ne kadar uzaksa, haritayı çizmek o kadar kolay hale geliyor.

Wolf 359 ve Proxima Centauri yıldızları arasındaki mesafe artık biliniyor

Nature'ın yeni makalesinde açıkladığına göre, New Horizons uzay aracı, güneş sistemimizin dış alanlarına yakın mevcut konumu sayesinde iki uzak yıldız arasındaki mesafeyi ölçmeyi başardı. Son olarak, yer teleskoplarından ve yakın zamanda Jüpiter'i geçen, şimdiyse Kuiper Kemerinin yakınlarında bulunan New Horizons aracından, isimleri Wolf 359 ve Proxima Centauri olan iki farklı yıldız gözlemlendi.

Makalede; “Şu anda New Horizons Güneş’e, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının 46 katı daha uzak olduğu için iki açı, yıldızların konumlarının biraz farklı görünmesine yetecek kadar uzak. Gökbilimciler, bu farkı ölçerek iki yıldızın Dünya'dan uzaklığını hesaplayabilirler.” ifadelerine yer verildi. Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

New Horizons ve Dünya arasındaki mesafeyi hesapladıktan sonra, yıldızların uzayda yer alan diğer nesnelere kıyasla ne kadar hareket ettiğini görmek için elde edilen görüntüler karşılaştırılıyor. Araştırmacılar, yıldızlar ve Dünya arasındaki mesafeleri tahmin etmek için Paralaks adı verilen bir teknik kullandılar.

Amaç bir gün o yıldızları ziyaret etmek

Yakındaki yıldızlar ile Dünya arasındaki mesafeyi anlayabilmek birkaç nedenden ötürü önemli, insanoğlu gelecekte yıldızlararası bir tür olmayı umuyorsa, bu yerleri ziyaret etmek durumunda kalacak. Şu anda Proxima Centauri, birinci sınıf bir aday gibi görünüyor.

Proxima Centauri, Dünya'dan 4 ışık yılından biraz daha fazla uzakta yer alıyor. Bu, insanlık için hala inanılmaz bir mesafe ve şu anda onu ziyaret etmeyi hayal bile edebilecek bir teknolojiye sahip değiliz. Ancak gelecekte neler olacağını kim bilebilir? Yıldızın en az iki ama tahminlere göre muhtemelen üç veya daha fazla gezegene ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Bilim insanları, yıldızın uçucu doğasının, yaşamın onu çevreleyen gezegenlerde kök salması olasılığını ortadan kaldırabileceğini düşünüyor.