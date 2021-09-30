En Ucuz Sıfır Otomobil Olacak Citroen Ami, Türkiye'de

Citroen'in iki kişilik elektrik motorlu aracı Ami, Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan kompakt aracın Türkiye'de hangi araç sınıfına gireceği ve fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Yine de aracın yurt dışında sadece 6 bin euroya satılıyor olması, Ami'nin Turkiye'deki en ucuz sıfır otomobil olabileceğini gösteriyor.

Fransız otomotiv devi Citroen, birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte Ami ismini verdiği kompakt bir araç duyurmuştu. Yalnızca iki kişilik olan bu otomobil, elektrik motorlu yapısı ve küçüklüğüyle de şehir içi ulaşım için idealdi. Şimdi bir süredir merakla beklenen Citroen Ami, Türkiye'ye resmen giriş yaptı.

Ami, Fransa'da normal otomobiller gibi sınıflandırılmıyor. 14 yaşını doldurmuş olan herkes, 4 tekerlekli ve otomobil görünümlü olan Ami'yi kullanabiliyor. Maksimum 50 km/sa hıza ulaşabilen araç, ev tipi prize takıldığında yalnızca 3 saatte tamamen şarj oluyor. 5.5 kWh kapasiteli bu batarya tamamen şarj olduğunda, 70 kilometre menzil sunuyor. Bu istatistiklere sahip Ami'nin Türkiye'de hangi kategoriye alınacağı ve ehliyet gerekip gerekmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

İşte Citroen Ami'nin Türkiye'deki ilk görüntüleri

Citroen, iki kişilik kapasiteye sahip Ami'yi Avrupa genelinde 6.000 euroya satıyor. Ancak aracın Türkiye fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor. Şirketin internet sitesine baktığımızda da Ami'nin fiyatı ile ilgili hiçbir bilgi göremiyoruz. Ancak bu araçların en kısa sürede Citroen'in internet sitene eklenmesini ve fiyatlarının da açıklanmasını bekliyoruz.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle Türkiye'ye geldiği anlaşılan Citroen Ami'lerin plaka tescil işlemlerinin yapıldığı ve bu araçların şimdilik özel bir projede kullanılacağı söyleniyor. Ancak bunların yalnızca iddiadan ibaret olduğunu, Citroen Türkiye'nin yapacağı açıklamayı beklemek gerekiyor.