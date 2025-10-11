Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ford, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Puma'ya dokunmadı ancak Focus ile Kuga'da ne yazık ki zam var. İşte sıfır kilometre Ford fiyatları...

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Puma fiyatlarına dokunmadı. Ancak Kuga ile Focus'ta zam görüyoruz... Bu arada; Focus üretiminin kademeli olarak sonlandırıldığını ve çok yakında piyasadan çekileceğini hatırlatalım. Eğer düşünüyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur...

Peki Ford'un açıkladığı Ekim 2025 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
Kuga 2.590.000 TL 2.667.400 TL
Focus 2.203.400 TL 2.247.300 TL
Yeni Puma 1.550.200 TL 1.550.200 TL
Puma GEN-E 1.936.900 TL 1.936.900 TL

Kuga fiyatları - Ekim 2025

Ford, ÖTV Düzenlemesini Listelere Yansıttı: İşte Yeni Fiyatlar!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.667.400 TL
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line, Otomatik 3.023.500 TL
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 3.175.000 TL

2025 Ford Kuga, Ford'un popüler kompakt SUV modeli olarak biliniyor. Keskin hatlara sahip dış görünümü ve büyük dokunmatik ekranlı gelişmiş dijital kokpitiyle modern bir kullanıcı deneyimi sunan otomobil, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir aile aracı olmaya devam ediyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de donatılan 2025 Ford Kuga, konforu, teknolojisi ve çok yönlülüğüyle ailelerin ve aktif yaşam tarzına sahip bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren iddialı bir SUV olarak konumlanıyor.

Ford Kuga Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! Ford Kuga Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Focus fiyatları - Ekim 2025

Ford, ÖTV Düzenlemesini Listelere Yansıttı: İşte Yeni Fiyatlar!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 2.247.300 TL
1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 2.362.400 TL

Ford Focus, kompakt hatchback, sedan ve station wagon segmentinde dinamik sürüş özellikleri ve pratikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımı, daha modern ve keskin hatlarla markanın güncel estetiğini yansıtırken, iç mekanda gelişmiş dijital kokpit ve daha büyük, kullanıcı dostu dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Focus, konforlu ve kaliteli iç mekanı, ergonomik düzenlemeleriyle günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor.

2025 Ford Focus Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Ford Focus Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yeni Puma fiyatları - Ekim 2025

Ford, ÖTV Düzenlemesini Listelere Yansıttı: İşte Yeni Fiyatlar!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Manuel 1.550.200 TL
1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 1.839.800 TL
1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.074.400 TL

2025 Puma, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin güncellenmiş versiyonu olarak daha keskin bir tasarımla ve gelişmiş teknolojilerle dikkat çekiyor. Yenilenen dış görünümüyle daha modern ve dinamik bir duruş sergileyen Puma, özellikle genç ve şehirli kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda, büyüyen dijital gösterge paneli ve daha geniş multimedya ekranıyla teknolojik ve kullanıcı dostu bir kokpit sunuluyor. Pratikliği ve geniş bagaj alanı ile öne çıkan Puma, şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyetini korurken, günlük ihtiyaçlar için yeterli alanı sunuyor.

Ford Puma Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! Ford Puma Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Puma GEN-E fiyatları - Ekim 2025

Ford, ÖTV Düzenlemesini Listelere Yansıttı: İşte Yeni Fiyatlar!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
123 kW, Elektrikli Premium, Otomatik 1.936.900 TL

Ford Puma Gen E, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanmış dış görünümüyle daha aerodinamik ve modern bir estetiğe sahip olan Puma Gen E, iç mekanda tamamen dijital ve minimalist bir kokpit sunuyor. Genişletilmiş dokunmatik ekranlar ve sezgisel kontrollerle yüksek teknolojili ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Çevre dostu yaklaşımı ve düşük yürütme maliyetleriyle 2025 Ford Puma Gen E, kompakt boyutlu, şık tasarımlı ve tamamen elektrikli bir SUV arayan şehirli kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Spotify'ın 5 Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu (Nasıl Kullanacağınızı da Anlattık)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Stranger Things İstanbul’a geliyor

Stranger Things İstanbul’a geliyor

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim