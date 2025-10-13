Tümü Webekno
Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Alman otomobil devi Volkswagen, ekim ayına özel kampanyalar düzenliyor. Şirketin hem indirim hem de kredi kampanyaları bulunuyor. Eğer sıfır kilometre Volkswagen sahibi olmak istiyorsanız bu fırsatları değerlendirmenizde fayda var.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de en çok sevilen otomobil markalarından biri olan Volkswagen, her ay olduğu gibi ekim ayında da dikkat çeken kampanyalar sunuyor. Firma hem finansman desteği hem de "çok özel fırsat" kampanyaları ile tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Peki Volkswagen'in ekim ayı boyunca geçerli olan kampanyalarında neler var? Firmanın finansman desteği nasıl çalışıyor? Bu içeriğimizde Volkswagen Ekim 2025 kampanyalarına yakından bakıyoruz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Volkswagen kampanyaları Ekim 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Volkswagen'in resmî internet sitesinde yer alan bilgilere baktığımızda Yeni Tayron, Taigo ve T-Cross için çok özel fırsat kampanyası sunduğunu görüyoruz. Firmanın çok özel fırsat kampanyasının indirim olduğunu zaten biliyoruz. Ancak Volkswagen, az önce bahsettiğimiz otomobillerinin indirimli fiyatlarına ilişkin bir şey söylemiyor, tüketiciyi satış merkezlerine davet ediyor.

Volkswagen'in indirim uyguladığı modellerinin güncel liste fiyatları şu şekilde:

Model Liste Fiyatı
Yeni Tayron 3.287.000 TL
T-Cross 2.038.000 TL
Taigo 1.886.000 TL

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Volkswagen, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarında Volkswagen Doğuş Finans (vdf) aracılığıyla "Klasik Kredi" kampanyası sunuyor. Bu kredi kampanyası kapsamında tüm otomobiller, BDDK kurallarına uygun olacak şekilde 36 aya kadar vade ile satın alınabiliyor. Bireysel vergi levhalı ve tüzel müşteriler ise 60 aya kadar vade ile kredi kullanabiliyorlar.

Volkswagen'in bireysel müşteriler için sunduğu vade ve faiz oranları şu şekilde:

Vade Faiz Oranı Sigorta
0-6 ay Yüzde 3,79 Var
7-12 ay Yüzde 3,69 Var
13-24 ay Yüzde 3,49 Var
25-36 ay Yüzde 3,29 Var
0-6 ay Yüzde 4,19 Yok
7-12 ay Yüzde 4,09 Yok
13-24 ay Yüzde 3,89 Yok
25-36 ay Yüzde 3,69 Yok

Volkswagen'in kredi kampanyaları binek otomobiller özelinde değil. Şirket, ticari araçlara özel kredi fırsatları da sunuyor. Dilerseniz bir de ticari araç tarafındaki kredi kampanyalarına bakalım.

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade sayısı ve faiz oranı
Amarok 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Amarok 1.500.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,98 faiz
Yeni Transporter Kombi 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Kombi 800.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,59 faiz
Yeni Caravelle 500.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Caravelle 800.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,59 faiz
Yeni Crafter Servis&Okul 1.200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Panel Van 700.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Yeni Transporter Panel Van 1.000.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,09 faiz
Yeni Crafter Panel Van 700.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Caddy 500.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Caddy 300.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Volkswagen güncel fiyat listesi için:

