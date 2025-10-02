Tümü Webekno
Ekim 2025: Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Ekim ayı tıpkı geçen ay gibi oyunlar bakımından dolu dolu geçecek. Bu ay birçok yapımın piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçiyor. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olmuştuk. Bu ay da bu durum devam edecek. Ekim 2025'te birçok yeni oyun bizlerle buluşacak.

Peki bu ay hangi oyunlarla buluşacağız? Bu içeriğimizde Ekim 2025 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Ekim 2025'te çıkacak oyunlar

Ghost of Yotei

2 Ekim

  • Ghost of Yōtei (PS5)
  • Gigasword (PC)
  • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch)

3 Ekim

  • Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X|S, PC)

6 Ekim

  • Daimon Blades (PC)

7 Ekim

  • Blood of Mehran (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • King of Meat (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Little Rocket Lab (PC)
  • Shrine's Legacy (PC)

8 Ekim

  • Comfy Girl: Lofi Companion (PC)
  • Moony:Black_Lotus (PC)

9 Ekim

  • Absolum (PS5, PS4, Switch, PC)
  • Backseat Drivers (PC)
  • Rise Eterna 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

Battlefield 6

10 Ekim

  • Barbie Horse Trails (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC)
  • Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Disgaea 7 Complete (Switch 2)
  • Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC)
  • The Farmer Was Replaced (PC)
  • Ys Vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS5, PS4, Switch, PC)

11 Ekim

  • Forgotten Seas (PC)

14 Ekim

  • Nascar 25 (PS5, Xbox Series X|S)
  • Just Dance 2026 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch)
  • Rising Heat (PC)

15 Ekim

  • Ball x Pit (PC)

16 Ekim

  • Pokemon Legends: Z-A (Switch, Switch 2)
  • Reach (PSVR 2, Quest, PC VR)

17 Ekim

  • Keeper (Xbox Series X|S, PC)
  • The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

20 Ekim

  • Fantasy Maiden Wars (PC)

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

21 Ekim

  • Escape Simulator 2 (PC)
  • Jurassic World Evolution 3 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

22 Ekim

  • Relic Guardian (PC)
  • Trenches VR (PS VR2, Quest, PC VR)

23 Ekim

  • Angry Video Game Nerd 8-bit (PC, PS5, Xbox Series X|S)
  • Double Dragon Revive (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)
  • Farthest Frontier (PC)
  • Plants Vs. Zombies: Replanted (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)
  • The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles (PC)
  • The Lonesome Guild (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Tormented Souls 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

24 Ekim

  • Once Upon a Katamari (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

28 Ekim

  • Ire: A Prologue (PC)

29 Ekim

  • The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)

30 Ekim

  • Arc Raiders (PS5, Xbox Series X|S, PC)
  • Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)

31 Ekim

Mina the Hollower (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) Tales of Xillia Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei, Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve eleştirmenlerce beğenilen Ghost of Tsushima'nın devamıdır. İlk yapımdaki gibi feodal Japonya'da geçerken, samuray ve gizlilik mekaniklerini daha da derinleştiriyor.

  • Platform: PS5
  • Çıkış Tarihi: 2 Ekim 2025

Battlefield 6

Battlefield serisinin yeni oyunu olan Battlefield 6, seriyi modern savaş ortamına geri döndürüyor. 2027 yılında geçen tek oyunculu senaryoda, parçalanmış bir NATO ile Pax Armata adlı özel bir askerî şirket arasındaki çatışma konu alınıyor.

  • Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
  • Çıkış Tarihi: 10 Ekim 2025

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Uzun bir geliştirme sürecinin ardından The Chinese Room stüdyosu tarafından tamamlanan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, oyuncuları modern Seattle'ın karanlık ve kanlı yeraltı dünyasına davet eden bir rol yapma oyunudur.

  • Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
  • Çıkış Tarihi: 21 Ekim 2025

The Outer Worlds 2

Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği bu devam oyununda oyuncuları yepyeni bir yıldız sistemi, yeni bir mürettebat ve bolca kara mizah bekliyor. The Outer Worlds 2, galaksi boyunca ortaya çıkan gizemli yarıkların kaynağını araştırmakla görevlendirilen bir karakterin hikâyesini anlatıyor.

  • Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
  • Çıkış Tarihi: 29 Ekim 2025

Arc Raiders

The Finals'ın geliştiricisi Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders, insanlığın kalıntılarını korumak için savaşan bir direnişçi grubunu konu alan, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir PvPvE (oyuncuya karşı oyuncuya karşı çevre) extraction (tahliye) nişancı oyunudur.

  • Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
  • Çıkış Tarihi: 30 Ekim 2025
Neredeyse Kimsenin Sonunu Göremediği 10 Oyun Neredeyse Kimsenin Sonunu Göremediği 10 Oyun
Oyunseverler Toplansın: En İyi Oyun İndirme Platformları Oyunseverler Toplansın: En İyi Oyun İndirme Platformları

Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

