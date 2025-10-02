Ekim 2025: Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçiyor. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olmuştuk. Bu ay da bu durum devam edecek. Ekim 2025'te birçok yeni oyun bizlerle buluşacak.
Peki bu ay hangi oyunlarla buluşacağız? Bu içeriğimizde Ekim 2025 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.
Ekim 2025'te çıkacak oyunlar
2 Ekim
- Ghost of Yōtei (PS5)
- Gigasword (PC)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch)
3 Ekim
- Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X|S, PC)
6 Ekim
- Daimon Blades (PC)
7 Ekim
- Blood of Mehran (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- King of Meat (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Little Rocket Lab (PC)
- Shrine's Legacy (PC)
8 Ekim
- Comfy Girl: Lofi Companion (PC)
- Moony:Black_Lotus (PC)
9 Ekim
- Absolum (PS5, PS4, Switch, PC)
- Backseat Drivers (PC)
- Rise Eterna 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)
10 Ekim
- Barbie Horse Trails (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, PC)
- Battlefield 6 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Disgaea 7 Complete (Switch 2)
- Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC)
- The Farmer Was Replaced (PC)
- Ys Vs. Trails in the Sky: Alternative Saga (PS5, PS4, Switch, PC)
11 Ekim
- Forgotten Seas (PC)
14 Ekim
- Nascar 25 (PS5, Xbox Series X|S)
- Just Dance 2026 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch)
- Rising Heat (PC)
15 Ekim
- Ball x Pit (PC)
16 Ekim
- Pokemon Legends: Z-A (Switch, Switch 2)
- Reach (PSVR 2, Quest, PC VR)
17 Ekim
- Keeper (Xbox Series X|S, PC)
- The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)
20 Ekim
- Fantasy Maiden Wars (PC)
21 Ekim
- Escape Simulator 2 (PC)
- Jurassic World Evolution 3 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
22 Ekim
- Relic Guardian (PC)
- Trenches VR (PS VR2, Quest, PC VR)
23 Ekim
- Angry Video Game Nerd 8-bit (PC, PS5, Xbox Series X|S)
- Double Dragon Revive (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)
- Farthest Frontier (PC)
- Plants Vs. Zombies: Replanted (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, PC)
- The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles (PC)
- The Lonesome Guild (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Tormented Souls 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
24 Ekim
- Once Upon a Katamari (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)
28 Ekim
- Ire: A Prologue (PC)
29 Ekim
- The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC)
30 Ekim
- Arc Raiders (PS5, Xbox Series X|S, PC)
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC)
31 Ekim
Mina the Hollower (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) Tales of Xillia Remastered (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)
Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei, Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen ve eleştirmenlerce beğenilen Ghost of Tsushima'nın devamıdır. İlk yapımdaki gibi feodal Japonya'da geçerken, samuray ve gizlilik mekaniklerini daha da derinleştiriyor.
- Platform: PS5
- Çıkış Tarihi: 2 Ekim 2025
Battlefield 6
Battlefield serisinin yeni oyunu olan Battlefield 6, seriyi modern savaş ortamına geri döndürüyor. 2027 yılında geçen tek oyunculu senaryoda, parçalanmış bir NATO ile Pax Armata adlı özel bir askerî şirket arasındaki çatışma konu alınıyor.
- Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Çıkış Tarihi: 10 Ekim 2025
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Uzun bir geliştirme sürecinin ardından The Chinese Room stüdyosu tarafından tamamlanan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, oyuncuları modern Seattle'ın karanlık ve kanlı yeraltı dünyasına davet eden bir rol yapma oyunudur.
- Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Çıkış Tarihi: 21 Ekim 2025
The Outer Worlds 2
Obsidian Entertainment'ın geliştirdiği bu devam oyununda oyuncuları yepyeni bir yıldız sistemi, yeni bir mürettebat ve bolca kara mizah bekliyor. The Outer Worlds 2, galaksi boyunca ortaya çıkan gizemli yarıkların kaynağını araştırmakla görevlendirilen bir karakterin hikâyesini anlatıyor.
- Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Çıkış Tarihi: 29 Ekim 2025
Arc Raiders
The Finals'ın geliştiricisi Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders, insanlığın kalıntılarını korumak için savaşan bir direnişçi grubunu konu alan, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir PvPvE (oyuncuya karşı oyuncuya karşı çevre) extraction (tahliye) nişancı oyunudur.
- Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Çıkış Tarihi: 30 Ekim 2025
Peki sizin bu ay çıkacak oyunlardan en çok beklediğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.