Türkiye merkezli bir şirket olan Ekin Teknoloji, Akıllı Şehir Çözümleri adı altında geliştirmiş oldukları yapay zeka teknolojisiyle birlikte FBI'in bisiklet tedarikçisi ile bir anlaşma imzaladı. Ekin'in geliştirmiş olduğu sistemler, FBI tarafından tercih edilen Reckon e-bisikletlerde kullanılmaya başlanacak.

Akif Ekin’in kurmuş olduğu Ekin Teknoloji, Smart City Solutions (Akıllı Şehir Çözümleri) konsepti altında polis ve güvenlik güçlerinin elektrikli bisikletler kullanması için yapay zeka altyapısına sahip akıllı bir sistem geliştirdi. Geliştirmiş oldukları bu teknolojiyle birlikte şirket, FBI’ın resmi bisiklet tedarikçisi Recon Power Bikes ile anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmayla birlikte şirketin geliştirmiş olduğu akıllı sistemler, FBI’ın tercih ettiği Reckon e-bisikletlerinde kullanılmaya başlanacak. Bu sayede ABD’nin birçok bölgesinde polisler, Ekin’in sunmuş olduğu sistemle birlikte canlı veriler elde edebilecek.

FBI, yapay zekaya sahip e-bisikletler kullanmaya başlayacak

Ekin Smart City Solutions’ın sunmuş olduğu dünyanın ilk akıllı mobil devriye bisikletlerinin temelinde yapay zeka yatıyor. Elektrikli bisiklete entegre edilebilen donanımlar sayesinde polis devriyeleri, hem hareket halindeyken hem de zorlu hava koşulları altındayken kara listeye alınmış araç plakalarını ve araçların hızlarını tespit edebiliyor.

Akıllı trafik yönetimi çözümleri adı altında geliştirilen Ekin Box Spotter ve Ekin X Spotter, yine Ekin şirketinin sahip olduğu Ekin Patrol ve Ekin Bike Patrol üzerinde de kullanılmaya başlanacak. Ekin Patrol geçtiğimiz sene Almanya’da 2020 İnovasyon Ödülü almış bir otomobil olurken, Ekin Bike Patrol ise yine araçla birbirine yakın donanımlara sahip elektrikli ve akıllı bir bisiklet olarak karşımıza çıkıyor. Ekin Bike Patrol, ilk olarak ABD’de bulunan eyalette, polisler tarafından kullanılmaya başlanacak.

Amaç şehir güvenliğini artırmak

Recon-e bisikletlere entegre edilen sistemler, Amerika’nın en uzun otobanlarında kullanılarak, güvenlik güçlerine canlı veriler sunmaya başlayacak. Bu teknolojiyle birlikte polisler, sabit güvenlik taramalarının bulunmadığı noktalarda bile trafiğe ve güvenliğe dair canlı veriler elde edebilecek.

Ekin Smart City Solutions Başkanı Akif Ekin, FBI'ın resmi bisiklet tedarikçisi ile yapılan işbirliği hakkında şu sözleri dile getirdi; “ABD’deki emniyet güçleri tarafından halihazırda tercih edilen Recon e-bisikletlerine entegre çalışan Ekin Bike Patrol sistemiyle trafikten toplanan izleme verilerini canlı olarak kontrol merkezine aktarıyoruz. Buna ek olarak, ABD’yi birbirine bağlayan dev bir otoyolu, akıllı trafik yönetimi sistemlerimizle ürün testlerimiz için kullanıyoruz. Mobil ve taşınabilir trafik yönetimi sistemlerimizle ABD’deki emniyet güçlerinin iş süreçlerini akıllı bir hale getirmeyi hedefliyor, teknolojimizi ABD’de temsil etmekten mutluluk duyuyoruz”