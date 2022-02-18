Ünlü Ekonomist, Türkiye'deki Gerçek Enflasyonu Açıkladı

Türkiye gündeminde sık sık yer edinen dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, geçtiğimiz aylarda özellikle Türkiye’deki ‘gerçek enflasyon’ hesaplarıyla gündeme gelmişti. Hanke, Kasım ayında yıllık bazda gerçek enflasyonun %58,75 olduğunu, aralık ayındaysa %100’ün üzerinde olduğunu paylaşmıştı. Hanke, bu ay da yeni bir açıklama paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Hanke, Türkiye İstatistik Kurumu’nun gerçekleri açıklamadığını savunarak Türkiye’nin yıllık enflasyonunun %108,75 olduğunu açıkladı. Hanke, paylaşımında TÜİK’in Ocak 2022’de yıllık enflasyonu %48,69 olarak açıkladığını söyleyerek TÜİK’e yeniden tepki gösterdi.
Steve Hanke'nin grafiği:
- Mavi: Resmî enflasyon verisi
- Kırmızı: Hanke'nin hesaplaması
TÜİK'in açıkladığı son veriler:
TÜİK, ocak ayında yıllık enflasyonu %48,69 olarak açıklamıştı. Fakat aynı dönemde bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu, yıllık enflasyonun %114,87 olarak hesaplandığını duyurmuştu. Ayrıca TÜİK, ocak ayında enflasyonun %11,10 oranında arttığını söylerken, ENAG bu oranı %15,52 olarak vermişti.
TÜİK, Şubat 2022 dönemine dair enflasyon verilerini 3 Mart tarihinde kamuyla paylaşacak.