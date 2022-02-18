Ünlü Ekonomist, Türkiye'deki Gerçek Enflasyonu Açıkladı

Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye'deki 'gerçek enflasyonu' Twitter hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Hanke, TÜİK'i eleştirerek yaptığı paylaşımda yıllık enflasyonun %108,75 olduğunu belirtti.

Türkiye gündeminde sık sık yer edinen dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, geçtiğimiz aylarda özellikle Türkiye’deki ‘gerçek enflasyon’ hesaplarıyla gündeme gelmişti. Hanke, Kasım ayında yıllık bazda gerçek enflasyonun %58,75 olduğunu, aralık ayındaysa %100’ün üzerinde olduğunu paylaşmıştı. Hanke, bu ay da yeni bir açıklama paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Hanke, Türkiye İstatistik Kurumu’nun gerçekleri açıklamadığını savunarak Türkiye’nin yıllık enflasyonunun %108,75 olduğunu açıkladı. Hanke, paylaşımında TÜİK’in Ocak 2022’de yıllık enflasyonu %48,69 olarak açıkladığını söyleyerek TÜİK’e yeniden tepki gösterdi.

Steve Hanke'nin grafiği:

Mavi: Resmî enflasyon verisi

Kırmızı: Hanke'nin hesaplaması

TÜİK'in açıkladığı son veriler:

TÜİK, ocak ayında yıllık enflasyonu %48,69 olarak açıklamıştı. Fakat aynı dönemde bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu, yıllık enflasyonun %114,87 olarak hesaplandığını duyurmuştu. Ayrıca TÜİK, ocak ayında enflasyonun %11,10 oranında arttığını söylerken, ENAG bu oranı %15,52 olarak vermişti.

TÜİK, Şubat 2022 dönemine dair enflasyon verilerini 3 Mart tarihinde kamuyla paylaşacak.