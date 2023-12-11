Ekonomist Dergisi, Türkiye'nin en zengin 100 kişi ve ailesini açıkladı. Zirvedeki isim, 2004'ten beri olduğu gibi yine Koç Ailesi oldu. Sabancı, Eczacıbaşı ve Ülker gibi aileler de önde gelen zenginler arasındalar.

Ekonomist Dergisi, Türkiye'deki en zengin kişi ve aileleri gözler önüne seren "En Zengin 100" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen çalışma, bilindik isimlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en zengin kişi ve ailelerine geçmeden önce, Ekonomist Dergisi'nin bu araştırmayı nasıl gerçekleştirdiğine bakalım. Bireylerin Borsa İstanbul'daki varlıklarını inceleyen ekip, sonraki aşamada da gayrimenkul varlıkları, döviz bazlı gelirler, Capital 500, ISO 500, Anadolu 500 ve ödenen vergilere bakıyor. Ardından da reel sektör ve finans gibi alanlarda uzman isimlerle görüşen ekip, bu sayede Türkiye'nin en zenginlerini ortaya çıkarıyor.

İşte Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri:

Aile/Kişi Servet 2022'deki sıralaması Koç Ailesi (Koç Holding) 6 milyar dolar üstü 1 Şevket Sabancı ve ailesi (Esas Holding) 5-6 milyar dolar 2 Erol Sabancı ve ailesi (Sabancı Holding) 4-5 milyar dolar 3 Türkan Sabancı ve ailesi (S. Sabancı Holding) 4-5 milyar dolar 4 Tara Ailesi (Enka Holding) 3-4 milyar dolar 5 Eczacıbaşı Ailesi (Eczacıbaşı Holding) 3-4 milyar dolar 6 Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding) 3-4 milyar dolar 7 Murat Ülker (Kökler Holding) 2,5-3 milyar dolar 8 Özokur Ailesi (Üs Holding) 2,5-3 milyar dolar 9 Erdemoğlu Ailesi (Erdemoğlu Holding) 2,5-3 milyar dolar 13

Yukarıdaki tabloya baktığımızda, Türkiye'nin en zenginleri listesinin ilk 10 sırasında değişen tek bir kademe olduğunu görüyoruz. Listenin ilk 9 sırası geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araştırma ile aynı sonuçları ortaya koyarken, artık 10. sırada Erdemoğlu Ailesi bulunuyor. 2022 yılında yapılan araştırmanın 10. sırasında ise Zorlu Ailesi (Zorlu Holding) bulunuyordu.

Ekonomist Dergisi'nin En Zengin 100 çalışmasındaki tablonun tamamına buradan ulaşılabilir.

Türkiye'nin en zenginleri listesi, son 20 yılda bile çok değişmedi

Ekonomist Dergisi, bu araştırmayı gerçekleştirdiği 20 yıllık verilerle ilgili ilk üç sıradaki aileleri de paylaştı. Yukarıdaki tablo, Türkiye'nin en zengin aileleri listelerinin genel olarak değişmediğini gözler önüne seriyor. Koç Ailesi, Sabancı Ailesi, Şahenk Ailesi, Doğan Ailesi ve Ülker Ailesi, genelde ya zirvede yer alıyor ya da zirveyi zorluyorlar. Tabii burada Koç Ailesi'ne ayrı bir parantez açmak gerek. Aile, 2024 yılından beri Türkiye'nin en zengin ailesi ve bunu değiştirmek istemiyorlar gibi görünüyor.