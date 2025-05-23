Mevcut ekran kartınızın belleğini öğrenmek istediğinizde veya ekran kartınızı değiştirmeyi düşündüğünüzde ihtiyacınız olacak ekran kartı kaç GB öğrenme yollarını sizler için listeledik.

Günümüz teknolojilerinde, özellikle de oyunlar, grafik tasarım programları ve video düzenleme yazılımları gibi yüksek performans gerektiren uygulamalarda ekran kartının önemi yadsınamaz. Ekran kartının performansını etkileyen en kritik faktörlerden biri de sahip olduğu bellek miktarı, yani VRAM (Video Random Access Memory) kapasitesidir. Peki ekran kartı kaç GB öğrenme yöntemleri nelerdir?

Ekran kartınızın kaç GB olduğunu bilmek, hem mevcut sisteminizin potansiyelini anlamanıza yardımcı olur hem de yeni bir bilgisayar veya ekran kartı alırken doğru karar vermenizi sağlar. Özellikle son çıkan oyunların ve profesyonel yazılımların bellek gereksinimleri göz önüne alındığında, ekran kartı kaç GB öğrenme işlemi oldukça önemlidir. Bu içeriğimizde farklı platformlarda ekran kartınızın VRAM kapasitesini nasıl öğrenebileceğinizi adım adım anlatacağız.

Windows'ta ekran kartı kaç gb öğrenme

1. DirectX tanı aracı (dxdiag)

Klavyenizden Windows + R tuşlarına aynı anda basarak "Çalıştır" penceresini açın.

Açılan kutucuğa dxdiag yazın ve Enter tuşuna basın.

Karşınıza çıkan DirectX Tanı Aracı penceresinde üst sekmelerden "Ekran" veya "1 Görüntüsü" sekmesine geçin.

Bu bölümde "Yaklaşık Toplam Bellek" (Approx. Total Memory) veya "Görüntü Belleği (VRAM)" gibi bir ifadeyle ekran kartınızın bellek miktarını MB cinsinden görebilirsiniz. GB cinsine çevirmek için bu değeri 1024'e bölmeniz yeterlidir. (Örneğin, 4096 MB = 4 GB)

2. Görev yöneticisi

Görev çubuğuna sağ tıklayın ve "Görev Yöneticisi"ni açın.

Görev Yöneticisi penceresinde "Performans" sekmesine tıklayın.

Sol taraftaki listeden "GPU" (Grafik İşlem Birimi) seçeneğini bulun ve tıklayın. Birden fazla GPU varsa (örneğin dâhili ve harici), doğru olanı seçtiğinizden emin olun.

Sağ tarafta açılan grafiklerin altında "Ayrılmış GPU Belleği" veya "GPU Belleği" gibi bir ifadeyle ekran kartınızın toplam belleğini görebilirsiniz.

3. Görüntü ayarları

Masaüstünde boş bir alana sağ tıklayın ve "Görüntü ayarları"nı seçin.

Açılan pencerede biraz aşağı kaydırarak "Gelişmiş ekran ayarları"na tıklayın.

"Görüntü bağdaştırıcısı özellikleri" seçeneğine tıklayın.

Açılan yeni pencerede "Bağdaştırıcı" sekmesi altında "Ayrılmış Video Belleği" kısmında ekran kartınızın belleğini MB cinsinden görebilirsiniz.

4. Sistem bilgisi

Başlat menüsüne "Sistem Bilgisi" yazın ve uygulamayı açın.

Sol taraftaki menüden "Bileşenler" altında bulunan "Görüntü" seçeneğine tıklayın.

Sağ tarafta "Bağdaştırıcı RAM'i" veya benzeri bir başlık altında ekran kartınızın bellek bilgisini bulabilirsiniz.

Mac'te ekran kartı kaç gb öğrenme

Ekranın sol üst köşesindeki Apple menüsüne tıklayın.

"Bu Mac Hakkında" (About This Mac) seçeneğini seçin.

Açılan pencerede "Genel Bakış" (Overview) sekmesinde genellikle ekran kartı bilgisi yazar. Daha detaylı bilgi için "Sistem Raporu" (System Report) seçeneğine tıklayın.

Sistem Raporu penceresinde, sol taraftaki "Donanım" (Hardware) bölümünün altında "Grafikler/Ekranlar" (Graphics/Displays) seçeneğine tıklayın.

Burada "VRAM (Toplam)" veya "VRAM (Dynamic, Max)" gibi bir ifadeyle ekran kartınızın bellek miktarını görebilirsiniz.

Linux'ta ekran kartı kaç gb öğrenme

Bir terminal penceresi açın (Ctrl + Alt + T genellikle işe yarar).

Aşağıdaki komutlardan birini veya birkaçını deneyerek ekran kartı modelinizi ve bazen doğrudan bellek miktarını öğrenebilirsiniz:

lspci | grep -i vga (Ekran kartı modelini listeler)

sudo lshw -C display (Daha detaylı donanım bilgisi sunar, "size" veya "capacity" gibi ifadelerle bellek miktarını gösterebilir)

NVIDIA ekran kartları için : nvidia-smi (NVIDIA sürücüleri kuruluysa detaylı bilgi ve bellek miktarını gösterir)

: nvidia-smi (NVIDIA sürücüleri kuruluysa detaylı bilgi ve bellek miktarını gösterir) AMD ekran kartları için : radeontop (AMD sürücüleri kuruluysa anlık kullanım ve toplam bellek hakkında fikir verebilir)

: radeontop (AMD sürücüleri kuruluysa anlık kullanım ve toplam bellek hakkında fikir verebilir) Genel bilgi için: glxinfo | grep "Video memory" (Mesa utils kurulu olmalıdır)

Ekran kartımın kaç GB olduğunu neden bilmeliyim?

Ekran kartınızın bellek miktarı (VRAM), özellikle oyunlar ve grafik odaklı uygulamalar için önemlidir. Yeterli VRAM; daha yüksek çözünürlüklerde ve daha iyi grafik ayarlarında daha akıcı bir performans elde etmenizi sağlar. Yeni bir oyun veya yazılım almadan önce sistem gereksinimlerini kontrol ederken bu bilgiye ihtiyacınız olur.

"Yaklaşık Toplam Bellek" ile "Ayrılmış Video Belleği" arasında fark var mı?

"Ayrılmış Video Belleği" (Dedicated Video Memory), ekran kartınızın sadece grafik işlemleri için özel olarak ayrılmış kendi belleğidir. "Yaklaşık Toplam Bellek" (Approximate Total Memory) ise bazı durumlarda sistem belleğinden (RAM) paylaşılan miktarı da içerebilir. Ekran kartı kaç GB öğrenme söz konusu olduğunda asıl önemli olan genellikle "Ayrılmış Video Belleği"dir.

Ekran kartı belleği (VRAM) artırılabilir mi?

Çoğu masaüstü ve dizüstü bilgisayarda ekran kartı belleği (VRAM) sabittir ve sonradan fiziksel olarak artırılamaz. VRAM, ekran kartı çipine lehimlenmiş durumdadır. Daha fazla VRAM'e ihtiyacınız varsa yeni bir ekran kartı almanız gerekir.

Ekran kartı kaç GB öğrenme işlemi performansı etkiler mi?

Hayır, ekran kartınızın belleğini öğrenmek için kullanılan yöntemler (dxdiag, görev yöneticisi vb.) sistem performansınızı olumsuz etkilemez. Bu araçlar sadece mevcut donanım bilgilerini görmenizi sağlar.