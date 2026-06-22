Ekran Kartı Termal Macunu Ne Zaman Değiştirilmeli?

Kuruyan termal macun GPU sıcaklığını yıllar içinde ciddi şekilde artırabiliyor. Thermal throttling başlayan ekran kartları ise performansı otomatik olarak düşürmeye başlıyor.

Ekran kartı normal çalışıyor gibi görünse bile sıcaklık değerleri yıllar içinde sessizce yükseliyor. Fanlar daha fazla dönmeye başlıyor, FPS düşüşleri ortaya çıkıyor ve kart bir süre sonra thermal throttling yüzünden kendi performansını kısmaya başlıyor. Çoğu kullanıcı bunun nedenini sürücü sanıyor ama problem doğrudan kuruyan termal macundan çıkabiliyor. Modern ekran kartları artık eski modellere göre çok daha yüksek güç tüketiyor. RTX 50 serisi ve üst segment Radeon kartlar yük altında ciddi ısı üretiyor. GPU çekirdeği, VRAM modülleri ve VRM bileşenleri sürekli yüksek sıcaklık altında çalıştığı için soğutma sistemi kritik hâle geliyor. Buradaki en önemli parçalardan biri de termal macun.

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GPU çekirdeği ile soğutucu blok arasında bulunan bu katman, ısının düzgün aktarılmasını sağlıyor. Zamanla kuruyan veya yapısını kaybeden macun, ısı transferini bozuyor. Sonuç olarak ekran kartı normalden çok daha sıcak çalışmaya başlıyor. Kullanıcıların büyük bölümü bu problemi ilk etapta fark etmiyor çünkü kart çalışmayı sürdürüyor. Ancak yük altında sıcaklık tavan yapınca sistem frekans düşürüyor. Yani ekran kartı aslında kendi performansını bilinçli şekilde kısıyor. Özellikle yıllardır hiç açılmamış ekran kartlarında bu durum çok sık görülüyor. Fabrika çıkışlı macun zamanla sertleşiyor ve GPU yüzeyine düzgün temas edememeye başlıyor. Bazı kartlarda sıcaklık farkı 15 ila 25 dereceye kadar çıkabiliyor.

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Thermal Throttling FPS’i gizlice eritiyor

Ekran kartı macunu yenilemenin en büyük faydası sıcaklık kontrolü tarafında ortaya çıkıyor. GPU belirli sıcaklık seviyesini geçtiğinde kendini korumaya alıyor ve frekans düşürüyor. Buna thermal throttling deniyor. Kullanıcı oyunu açıyor, ilk dakikalarda yüksek FPS görüyor ama birkaç dakika sonra performans düşmeye başlıyor. Fan sesi yükseliyor, frametime grafiği bozuluyor ve sistem kararsızlaşıyor. Problem çoğu zaman doğrudan sıcaklıktan kaynaklanıyor. Yeni nesil GPU’lar artık sıcaklık yönetimini çok daha agresif yapıyor. NVIDIA Boost algoritması ve AMD tarafındaki dinamik frekans sistemi sıcaklığa göre anlık hız değiştiriyor. GPU ne kadar serin çalışırsa boost frekansı o kadar uzun süre korunuyor.

Kuruyan termal macun şu belirtileri oluşturabiliyor:

GPU sıcaklığının kısa sürede 85-90 dereceye çıkması

Fanların sürekli yüksek devirde çalışması

Oyun sırasında FPS düşüşü yaşanması

Hotspot sıcaklığının aşırı yükselmesi

Coil whine sesinin artması

Siyah ekran veya sürücü çökmesi

Hotspot sıcaklığı son yıllarda daha önemli hâle geldi. GPU çekirdeğinin belirli noktalarında oluşan aşırı ısı farkı, kötü macun temasını doğrudan ortaya çıkarıyor. Özellikle eski RTX 30 serisi ve bazı RX 6000 kartlarda hotspot farkı ciddi seviyelere ulaşabiliyor. Bazı kullanıcılar yalnızca macun değiştirerek kartın boost frekansını tekrar yükseltebiliyor. Çünkü GPU artık sıcaklık limitine daha geç ulaşıyor.

Her macun aynı sonucu vermiyor

Ekran kartı macunu yenilemek yalnızca “eski macunu silip yenisini sürmek” kadar basit ilerlemiyor. Kullanılan termal macunun yapısı doğrudan sonucu değiştiriyor.

İşlemci tarafında kullanılan bazı macunlar ekran kartlarında stabil çalışmayabiliyor. Çünkü GPU yüzeyi farklı basınç yapısıyla çalışıyor ve uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalıyor. Piyasadaki ucuz macunların büyük kısmı birkaç ay içinde tekrar kuruyor. Özellikle yüksek watt tüketen ekran kartlarında düşük kaliteli macun kısa sürede performans kaybediyor. PTM tabanlı yeni nesil termal pad çözümleri son dönemde daha popüler hâle geldi. Faz değiştiren bu yapılar yüksek sıcaklık altında yüzeye daha dengeli yayılıyor. Özellikle RTX 4090 ve RTX 5090 gibi sıcak çalışan kartlarda kullanıcılar bu sistemlere yönelmeye başladı. Sıvı metal tarafı ise hâlâ riskli alan olarak görülüyor. Isı transferi çok güçlü olsa da iletken yapıda olduğu için yanlış uygulama kartı doğrudan kısa devreye götürebiliyor. Macun seçiminde yalnızca sıcaklık değil, uzun ömür de önemli. Çünkü bazı ürünler ilk etapta iyi sonuç verse bile birkaç ay sonra pump-out problemi yaşayabiliyor.

GPU sürekli ısınıp soğudukça macun merkezden dışarı taşmaya başlıyor. VRAM ve VRM tarafındaki termal pad yapısı da kritik önem taşıyor. Kullanıcı yalnızca GPU macununu değiştiriyor ama eskiyen termal pad’ler düzgün temas etmediği için bellek sıcaklıkları yüksek kalabiliyor.

Ekran kartı macunu nasıl yenilenir?

Ekran kartı macunu değiştirmek işlemciye göre daha dikkatli ilerlenmesi gereken bir işlem. Çünkü PCB üzerinde çok daha hassas bileşenler bulunuyor. İlk aşamada ekran kartının tamamen enerjisiz kalması gerekiyor. Güç kabloları çıkarıldıktan sonra kart dikkatli şekilde sökülüyor. Ardından soğutucu blok vidaları çapraz sırayla gevşetiliyor. Soğutucu kaldırıldığında GPU çekirdeği üzerinde eski macun görünüyor. Bu katman izopropil alkol ve mikrofiber bez yardımıyla temizleniyor. Burada metal yüzeye zarar vermemek önemli çünkü küçük çizikler bile temas kalitesini bozabiliyor. Macun uygulama kısmında kullanıcıların yaptığı en büyük hata aşırı miktar kullanmak oluyor. Fazla macun sıcaklığı düşürmüyor. Tam tersine taşma riski oluşturuyor ve temas kalitesini bozabiliyor. GPU yüzeyi işlemcilere göre daha geniş olduğu için macunun dengeli yayılması önemli hâle geliyor. Soğutucu tekrar yerine oturtulurken baskının eşit uygulanması gerekiyor.

Dikkat edilmesi gereken kritik noktalar şunlar oluyor:

Termal pad’lerin yönünü bozmamak

Vida sırasını karıştırmamak

Fan kablosunu zorlamamak

PCB üzerine baskı uygulamamak

Statik elektrik riskine dikkat etmek

Bazı üreticiler garanti etiketi kullanıyor. Kart açıldığında garanti devre dışı kalabiliyor. Bu yüzden özellikle yeni modellerde üretici politikası kontrol edilmeli. Laptop GPU’larında işlem çok daha hassas ilerliyor çünkü soğutma sistemi CPU ile ortak çalışıyor. Yanlış montaj hem işlemci hem ekran kartı sıcaklığını bozabiliyor.

Sıcaklık düşüyor ama her sorun çözülmüyor

Macun yenileme işlemi birçok ekran kartında ciddi fark yaratabiliyor ama her problem doğrudan termal macundan kaynaklanmıyor. Bazı kullanıcılar mucizevi FPS artışı bekliyor fakat darboğaz başka yerde çıkabiliyor. Fan rulmanı aşınmış kartlarda sıcaklık problemi devam edebiliyor. Tozla tıkanmış radyatör yapısı da hava akışını ciddi şekilde bozuyor. Özellikle yıllardır temizlenmeyen sistemlerde yalnızca macun değişimi yeterli olmuyor. VRAM sıcaklıkları yüksek kalan kartlarda pad değişimi gerekebiliyor. Özellikle GDDR6X bellek kullanan modellerde bellek sıcaklığı GPU çekirdeğinden daha büyük problem yaratabiliyor. Undervolt işlemi de son dönemde daha popüler hâle geldi. Kullanıcılar voltajı düşürerek sıcaklığı ciddi şekilde azaltabiliyor. Doğru undervolt ayarı bazı kartlarda performansı korurken sıcaklığı 10 dereceye kadar düşürebiliyor. Yine de termal macun yenileme, yıllardır kullanılan ekran kartlarında yapılabilecek en etkili bakım işlemlerinden biri olmaya devam ediyor. Çünkü modern GPU’lar sıcaklık yönetimine eskiye göre çok daha bağımlı çalışıyor. Kart serin kaldıkça boost frekansı korunuyor, fan sesi azalıyor ve sistem daha stabil davranıyor.