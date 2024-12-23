Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtacağı ekranlı HomePod'un ekranı ve işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler geldi.

Bir süredir Apple’ın akıllı ev ürünlerine yoğunlaştığını ve bu kapsamda ekranlı bir HomePod tanıtmayı planladığını biliyorduk. Birkaç hafta önceki haberler, bu cihazın 2025’in 3’üncü çeyreğinde geleceğini ve Apple Intelligence desteğine sahip olacağını göstermişti.

Şimdi ise ürün hakkında bazı yeni bilgiler sızdırıldı. Bu bilgiler, güvenilir bir kaynak olarak nitelendirebileceğimiz DigiTimes tarafından paylaşıldı.

7 inç ekran, A18 çip ve dahası

Yeni sızıntıya göre ekranlı HomePod’da 7 inçlik bir ekran göreceğiz. Bu da iPad modellerinden daha küçük ancak iPhone’dan biraz daha büyük bir ekranla geleceğini ortaya koyuyor. Panelin LCD olmasının beklendiğini belirtelim. Tasarıma gelince ise sektördeki kaynaklara göre cihaz, “kare şeklinde bir iPad gibi” görünecek.

Bunun dışında işlemcisi hakkında da bilgiler var. Yeni HomePod’da, bu sene çıkış yapan iiPhone 16 serisiyle birlikte tanıştığımız yeni A18 çipi göreceğiz. Bu da performans konusunda öne çıkacak bir cihaz olacağı anlamına geliyor. Apple Intelligence yapay zekâ özellikleriyle gelecek olması nedeniyle A18 gibi yeni ve güçlü işlemci kullanılması gayet normal diyebiliriz.

Sızıntıdan gelen bilgiler bu kadar. Cihazın 2025’in ikinci yarısında göreceğimiz artık neredeyse kesin diyebiliriz. Fiyatının ne kadar olacağı ise büyük merak konusu. Tüm detaylarını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.