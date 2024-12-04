İddiaya göre Apple, ekranlı HomePod'u bir kez daha erteledi. Ayrıca Apple Intelligence desteği de dahil özellikleri hakkında yeni bilgiler de var.

Apple, son zamanlarda akıllı ev ürünlerine iyice yoğunlaşmaya başlamıştı. Bu kapsamda çıkarılacak ürünlerden biri de uzun yıllardır söylentileri dolaşan ekranlı HomePod’du. Normalde bu ürünün Mart 2025 gibi gelmesi bekleniyordu.

Ancak Apple hakkında paylaştığı doğru bilgilerle tanıdığımız analist Ming-Chi Kuo, paylaştığı bir blog gönderisinde cihazın bir kez daha ertelendiğini ifade etti.

Apple Intelligence desteğiyle gelecek cihaz, yazılım sorunları nedeniyle ertelendi

Ekranlı HomePod, normalde 2024’te gelecekti. Ancak sonrasında 2025’in ilk çeyreğine ertelendi. Kuo’nun iddiasına göre şimdi de ikinci kez ertelenerek 2025’in 3. çeyreğine, Apple'ın yaz başı düzenlediği geliştirici konferansı WWDC'nin de sonrasına itildi.

Kuo, Apple’ın yeni HomePod’u erteleme kararının yazılım geliştirme sorunları olduğunu söylüyor. Cihazın Apple Intelligence yapa zekâ özelliklerine sahip olacağını da ekliyor. Bu yüzden Apple Intelligence özelliklerinin şirketi uğraştırmasının ertelemeye neden olduğunu düşünebiliriz.

Öte yandan cihazla ilgili de bilgiler paylaşmış. Buna göre yeni HomePod, 6 inçlik bir ekranla sunulacak. iPhone 16’da gördüğümüz A18 işlemciden güç alacağı da bilgiler arasında. Akıllı ev işlevlerine odaklanan bir cihaz olacağını söylemek mümkün. Hatta kameralara bile bağlanabileceği söyleniyor. Şu anki modellerde kullanılan tvOS’i temel alan homeOS isimli yeni bir işletim sistemiyle geleceğini de ekleyelim.

Ekranlı HomePod yapay zekânın da yardımıyla gerçekten çok başarılı bir cihaz olabilir. Tahminler de müşterilerden pozitif bir dönüş alacağı yönünde. Nasıl performans göstereceğini bekleyip göreceğiz.