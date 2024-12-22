Yeni bir iddiaya göre Apple, akıllı bir kapı zili geliştiriyor. Bu zilin, Face ID ile açılabileceği de gelen bilgiler arasında.

Apple’ın son zamanlarda ev ürünlerine yoğunlaşmaya başladığına dair birçok haber görmüştük. Ekranlı HomePod çıkaracağı, bir ev robotu geliştirdiği gibi birçok iddia dolaşıyordu. Şimdi ise şirketin bu alanda sunacağı yepyeni bir ürün ortaya çıktı.

En güvenilir Apple kaynağı diyebileceğimiz Bloomberg yazarı Mark Gurman, bugünkü Power On bülteninde Apple’ın planlarını detaylandırdı. Bunlar arasında bir “kapı zili” olduğunu da belirtti.

Face ID ile açılan kapı zili geliştiriyor

İddiaya göre yeni ürün, Amazon'a ait Ring gibi şirketlere rakip olacak şekilde tasarlandı. Bu akıllı kapı zili, kapı kilitlerine kablosuz olarak bağlanabilecek. Üstelik gelişmiş yüz tanıma sistemiyle geleceği de belirtilmiş. Tıpkı iPhone’unuzu açarmış gibi kapıyı açabilecekmişsiniz.

Gurman, bu ürünün piyasadaki üçüncü taraf akıllı kilit üreticileriyle entegre çalışacağını belirtmiş. Ayrıca şirketin bazı diğer şirketlerle bunun için ortaklık kurabileceğini de eklemiş. Maalesef henüz bu konuda pek bir detay yok.

Akıllı kapı zilinin hâlâ erken aşamalarında olduğunu belirtelim. Bu yüzden şu anda kesin bir şeyler söylemek mümkün değil. Gurman’a göre ürünün 2025’in sonundan önce gelme ihtimali yok. Yani detaylarını öğrenmek için biraz beklememiz gerekecek.