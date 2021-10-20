2019 yılından geçtiğimiz aylara kadar Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmenin hayalini kuran, haziran ayında tasarıyı kabul edip eylül ayında yürürlüğe geçirerek Bitcoin'i resmi para birimi yapan El Salvador, sahip olduğu Bitcoin'lerle ne kadar kâr elde etti? Gelin, bu sorunun cevabına ve El Salvador ve Bitcoin'in bugüne kadarki macerasına bir bakalım.

Kripto para sektörünü hayatımıza sokan, gizliliğe odaklı ve merkeziyetsiz bir yapı amacıyla 2009 yılında yola çıkan Bitcoin, bugün 67 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. Kripto para piyasasını yönlendiren kripto para birimi, tarihi bir kararla geçtiğimiz haftalarda El Salvador’da resmi para birimi olarak kabul edildi.

9 Haziran 2021 tarihinde El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul edecek tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Dünyada bir ilke imza atan El Salvador, kabul edilen tasarıyı 7 Eylül tarihinde yürürlüğe sokmuştu. Bu tarihler arasındaysa devlet hazinesine Bitcoin eklemeye başlamıştı. Gelin, El Salvador’un Bitcoin’le olan macerasına, ne kadar Bitcoin satın aldığına, Bitcoin’in El Salvador kararlarıyla birlikten nasıl etkilendiğine ve El Salvador’un bugüne kadar Bitcoin yatırımıyla ne kadar kâr ettiğine bakalım.

Bitcoin ve El Salvador'un macerası:

El Salvador’un yasa tasarısını kabul etmesiyle Bitcoin’de oluşan hareket:

El Salvador, yasa tasarısını 9 Haziran tarihinde kabul ettiğinde Bitcoin, o günlerde dalgalı bir şekilde ilerliyordu. 8 Haziran günü 31 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, El Salvador’un kararıyla birlikte büyük bir sıçrama yaşadı. Bitcoin, 9 Haziran’da en düşük 32.300 seviyelerindeyken bir anda 37.500 seviyelerine tırmandı.

Bundan tam 6 gün sonra, 15 Haziran tarihinde Bitcoin’in fiyatı 41 bin dolar seviyesine yükseldi. El Salvador, Bitcoin hamlesiyle yatırımcıları heyecanlandırmış olsa da Bitcoin, aynı günden itibaren 1 hafta sürecek bir düşüşe başladı. Tarihler 22 Haziran’ı gösterdiğinde Bitcoin, 28.805 dolara dayandı. Bu seviye, Bitcoin’in o dönem son 6 ayda gördüğü en düşük seviyeydi. Haliyle El Salvador’un kararı da ülkede ve dünyada eleştirilmeye başladı.

El Salvador, 25 Haziran tarihinde her vatandaşına 30 dolarlık Bitcoin dağıtacağını açıkladı. Bu hareket, Bitcoin’in ülkedeki kullanımını teşvik etmek üzere yapıldı. Bu Bitcoin’e sahip olmak için yapılması gereken tek şeyse ülkenin geliştirdiği kripto para cüzdanı uygulamasını indirmekti.

Bitcoin’in 7 Eylül’e kadarki serüveni:

Mayıs ayında 58 bin dolardan 30 bin dolara gerileyen, Haziran ayında da 28 bin doları gören Bitcoin, Temmuz ayında yeniden yükselmeye başladı. Bu ay içinde kripto para birimi, en düşük 29 bin, en yüksek 42 bin dolar seviyelerini görerek ayı 41 bin dolar seviyelerinde kapattı. Temmuz ayının yükselişi, Ağustos ayına da sıçradı.

Bitcoin, Ağustos ayında en düşük 36 bin, en yüksek 50 bin seviyesini gördü. Bu iki ay, Bitcoin’i 32 bin seviyelerindeyken resmi para birimi olarak kabul etmeye karar veren El Salvador hakkındaki görüşleri yeniden olumlu yöne çevirdi.

Ağustos ayındaki yükselişin ardından Bitcoin, fazlasıyla hareketli bir ay geçirdi. Eylül ayının ilk gününde Bitcoin, en düşük 46 bin dolar, en yüksek 49 bin dolar gördü. İlerleyen günlerde, 6 Eylül’e kadar bir yükseliş yaşadı ve 52 bin 700’e kadar ulaştı. Bir sonraki gün, El Salvador’un günüydü. Ya da öyle miydi?

El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak resmen kullanıma soktu:

7 Eylül 2021 tarihinde El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden tasarıyı yürürlüğe sokarak tarihte bir ilke imza attı. Bitcoin, bu kararla birlikte 52 bin 920 dolar seviyesine kadar yükseldi. Fakat herkes bu kararla yeşil mumları dört gözle beklerken Bitcoin, yatırımcılara ters köşe yaptı.

Bitcoin, henüz 24 saat sona ermemişken tam 10 bin dolarlık bir gerileme yaşadı. Kripto para birimi, 42 bin 843 dolara kadar geri çekildi. El Salvador, o gün elinde bulundurduğu Bitcoin nedeniyle milyonlarca dolarlık zarara uğradı.

El Salvador, ilk Bitcoin'ini 6 Eylül'de satın aldı:

6 Eylül tarihinde El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin ilk Bitcoin satın alımını açıklamıştı. El Salvador, 200 adet Bitcoin satın aldı. 6 Eylül tarihinde Bitcoin’in değeri 50 -52 bin seviyelerinde dolaşıyordu.

7 Eylül'de tam 350 Bitcoin daha aldı:

7 Eylül’de Bukele, Bitcoin resmi para birimi olmadan hemen önce, 200 Bitcoin daha satın aldıklarını açıklamıştı. Bununla birlikte Nayip Bukele, ülkenin elinde bulundurduğu Bitcoin miktarını da açıklamıştı. 7 Eylül tarihinde El Salvador, 400 Bitcoin’e ulaşmıştı. Bu, o tarihte yaklaşık 21 milyon dolar yapıyordu. Elbette düşüşün ardından elinde bulundurduğu Bitcoin’in değeri de büyük bir şekilde düştü. Duyurunun yapıldığı dakikada Bitcoin, 51 bin 924 dolar seviyesindeydi. Bu da yaklaşık 3 milyon dolarlık bir kayıp yaşadıkları anlamına geliyor.

Fakat bu da yetmezmiş gibi aynı gün içinde son açıklamadan birkaç saat sonra ülke, yaklaşık 150 Bitcoin daha satın aldı. El Salvador Devlet Başkanı, bu kararı ‘dipten alıyoruz’ şeklinde duyurdu. Ellerindeki Bitcoin’in değeri 26 milyon dolara yükseldi.

Bugünkü zararın ardından ülkede protestolar başladı.

Eylül ayı sancılı bir aydı:

Bitcoin, yaşadığı bu düşüşün ardından 14 Eylül’e kadar 45 bin dolar seviyelerinde dolaştı. 14 Eylül’de 47 bin dolara yükselen birim, 20 Eylül’e kadar da bu seviyede kaldı. 20 Eylül’de Nayip Bukele, yeniden bir açıklama yaptı ve ülkenin 150 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı. El Salvador’un hazinesindeki Bitcoin miktarı 700’e yükseldi. Fakat bu satın alım bu sefer düşüş sırasında yapıldı. El Salvador, bu kararı Bitcoin 45 bin dolar seviyesindeyken açıkladı. Ülkenin elindeki toplam Bitcoin’in değeri, yaklaşık 31 milyon dolara yükseldi.

Fakat aynı gün yeniden bir düşüş yaşadı ve Bitcoin, 42 bin dolara geriledi. Bir sonraki gün de 39 bin 600 doları gördü. El Salvador, yeni satın alımından yeniden zarar etti.

29 Eylül’e kadar El Salvador, bir kabus yaşadı:

El Salvador’un toplam Bitcoin hazinesini 700’e çıkardığı 20 Eylül’den 29 Eylül’e kadar ülke, Bitcoin’in değişken hareketleri nedeniyle kabus yaşadı. 44 bin dolar – 40 bin dolar arasında seyreden kripto para birimi, 29 Eylül’de 40 bin doları gördü, kapanışını 41 bin dolarda gerçekleştirdi. Eylül ayının son gününden bugüne kadarsa El Salvador, fazlasıyla sevindirici günler yaşıyor.

Ekim ayı, El Salvador’a yaradı:

30 Eylül tarihinde Bitcoin, 41 bin dolar ile başladığı günü 43 bin dolarda kapattı. 1 Ekim tarihinde Bitcoin, günü 48 bin doları aşmış bir şekilde sonlandırdı. Aradan geçen iki durgun günün ardından 4 Ekim’de yükselişine devam etti ve 6 Ekim’de 55 bin seviyesini kırdı. Bitcoin, 10 Ekim’e kadar 55 bin – 53 bin seviyeleri arasında dolaştı.

11 Ekim’de 57 bin dolara yükselen Bitcoin, 2 gün boyunca 57 – 54 bin dolar seviyelerinde dolaştıktan sonra 13 Ekim’i 57.500 seviyesinde kapattı. 15 Ekim’de Bitcoin, ani bir yükselişle 60 bin doların üzerine çıktı. Üç günlük durgunluğun ardından Bitcoin, 19 Ekim’de 64.349 dolara ulaşarak tüm zamanların rekoru olan 64 bin 843’e çok yaklaştı.

Bir sonraki gün, yani bu yazıyı yazdığımız 20 Ekim günü Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin, 67 bin doları gördü. Yeni bir rekor geldi.

Peki yeni Bitcoin rekoruyla birlikte El Salvador, Bitcoin’den şu ana kadar ortalama ne kadar kâr elde etti?

Bu sorunun ortalama cevabını vereceğimiz hesapta yukarıda bahsettiğimiz rakamlardan yeniden kısaca bahsedelim.

6-7 Eylül tarihlerinde El Salvador, toplamda 550 adet Bitcoin satın aldı. Toplam Bitcoin değeri son satın alımın ardından yaklaşık 26 milyon dolardı .

satın aldı. Toplam Bitcoin değeri son satın alımın ardından . 20 Eylül tarihinde ülke, 150 Bitcoin daha satın aldı ve hazinedeki toplam Bitcoin sayısını 700’e yükseltti. Bu tarihe kadar olan zarar ve yeni satın alımla birlikte ülkenin elindeki Bitcoin’in değeri yaklaşık 31 milyon dolar oldu.

El Salvador, 20 Eylül tarihinden bu yana herhangi bir satın alım yaptığını duyurmadı. Ülke, halen 700 adet Bitcoin’i tutmaya devam ediyor. Bu 700 Bitcoin, kripto para biriminin bugünkü rekor fiyatı olan 67 bin dolarla hesap yapıldığında yaklaşık 47 milyon dolara denk geliyor. Bu da El Salvador’un hazinesini 700 Bitcoin’e yükselttiği güne göre yaklaşık 16 milyon dolar kâr ettiği anlamına geliyor.

Bitcoin, XX.XXX dolar olursa kaç dolar kâr elde etmiş olacak? (700 Bitcoin ile, son alımın yapıldığı 20 Eylül'e göre)

Bitcoin 70.000 dolar olursa El Salvador, 49 milyon dolara sahip olacak. (18 milyon dolar kâr)

sahip olacak. (18 milyon dolar kâr) Bitcoin 80.000 dolar olursa El Salvador, 56 milyon dolara sahip olacak. (25 milyon dolar kâr)

sahip olacak. (25 milyon dolar kâr) Bitcoin 90.000 dolar olursa El Salvador, 63 milyon dolara sahip olacak. (32 milyon dolar kâr)

sahip olacak. (32 milyon dolar kâr) Bitcoin 100.000 dolar olursa El Salvador, 70 milyon dolara sahip olacak. (39 milyon dolar kâr)

El Salvador’un tam olarak ne kadar Bitcoin’e sahip olduğunu bilmekse güç:

El Salvador’un şu anda ne kadar Bitcoin’e sahip olduğu, yapılan açıklamalar dışında bilinmiyor. Zira ülke hazinesinde 700 Bitcoin bulunduğu bilinse de ülke, yanardağ enerjisiyle Bitcoin madenciliğine de başlamıştı. Madencilik yoluyla ne kadar Bitcoin kazıldığı henüz açıklanmadı.