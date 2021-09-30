El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter’dan BTC madencilik teçhizatlarını çalıştırmak için ülkenin aktif yanardağlarının enerjisinin kullanıldığı bir video paylaştı. Videoyu, Bitcoin topluluğu oldukça heyecanlandırdı.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele; Twitter üzerinden ülkenin aktif yanardağlarının enerjisinden faydalanan bir jeotermal enerji santralinde BTC madencilik teçhizatlarının çalışmaya başladığını gösteren kısa bir video paylaştı.

Şu anda kaç makinenin çevrimiçi olduğunu ya da BTC madenciliği çalışmaları için ne kadar enerji tahsis edildiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Bukele, projenin bir “volcanode” olma yolundaki ilk adımları attığını belirtti.

Video, sosyal medyada değişik tepkiler topladı:

Bazıları bu haberin “müthiş” olduğunu belirtirken, bazı kullanıcılar da “birkaç ay önce böyle bir manşetin var olduğunu hayal etmenin zor olduğu”nun altını çizdi. Reddit'teki bir kullanıcı ise El Salvador’un “dünyanın en zengin ülkesi olma yolunda ilerlediği”ni öne sürdü.

Bazı şaşkın kullanıcılar ise El Salvador’da volkanlar olduğunu ve bunlarla Bitcoin madenciliği yaptığını bugün öğrendiğini söyledi.

Ülkede Bitcoin tartışmaları iyice alevlendi:

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Bukele, uluslararası ilgi odağı ola dursun, hükümetin çalışanlara ABD doları yerine Bitcoin ile ödeme yapmayı planladığı iddiası ülkede tartışmalara sebep olmaya devam ediyor.

El Salvador'da BTC'nin iyice benimsenmesi oldukça olumsuz tepkilere yol açtı. Ülkenin muhalefet liderleri, bu durumun ülkedeki kara para aklamayı kolaylaştıracağı yönündeki iddiaları iyice güçlendirdi. Bukele ise, bu haftanın başında devletin emekli maaşlarını BTC ile ödeyeceğini veya şirketlerin dolar dışında bir para birimiyle maaş ödeyeceğini reddetmişti. Ancak hükümetin, bazı firmaların personellerine Bitcoin ile ödeme yapmasına izin vermeye çalıştığına dair dedikodular yayılmaya devam etmekte.

Bukele'nin parlamentodaki üstünlüğü, muhalif milletvekilleri harekete geçirmiş durumda. ElSalvador.com, muhalif ARENA partisinin milletvekili olan René Portillo Cuadra'nın Bukele'nin açıklamaları kabul etmediğini aktardı. "Emekli maaşlarının ve maaşların ABD doları olarak ödenmesi gerektiğini söyleyen bir yasa olmadığına" dikkat çeken Cuadra, ilgili yasada değişiklik yapılması ve alt mecliste "oylamaya sunulması" önerisinde bulundu.