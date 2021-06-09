El Salvador hükümeti, Bitcoin'in resmi para birimi olma tasarını onayladı. Bu kararla birlikte ülkenin ikinci resmi para birimi, Bitcoin oldu. Dünyada bir ilk olan kararın El Salvador ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı, ilerleyen süreçte belli olacak.

Dünyanın pek çok ülkesi bir süredir kripto para birimlerini yasaklamak ya da insanları bu sektörden uzak tutmaya yönelik çalışmalar yaparken, Orta Amerika'dan çok konuşulacak bir haber geldi. El Salvador hükümeti, Bitcoin'in ülkenin resmi para birimi olmasına izin verdi. El Salvadorlular, bundan sonra doların yanı sıra Bitcoin'i de diledikleri gibi kullanabilecek.

El Salvador hükümetinin Bitcoin kararı, jet hızıyla yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz günlerde bizzat devlet başkanı tarafından dile getirilen tasarı, mecliste 62 temsilcinin evet oyu ile kabul edildi. El Salvador'un aldığı kararın dünyada bir ilk olduğunu, bu kararın El Salvador için yepyeni bir dönemi başlatabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, alınan kararın ülkeyi ileri taşıyacağına inanıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin ile ilgili yaptığı açıklamalarda çok önemli detaylara değinmişti. Bitcoin'in market hacminin 680 milyar dolar olduğundan bahseden Bukele, bunun yalnızca yüzde 1'inin El Salvador'a girmesi durumunda ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 25 artacağını savunmuştu. Henüz 39 yaşında olan devlet başkanı, aldığı bu karar ile nispeten genç bir yönetimin yeniliklere karşı nasıl baktığını da göstermiş oldu.

Bitcoin'in resmi para birimi olmasının El Salvador ekonomisini nasıl etkileyeceği şimdilik bilinmiyor. Zira az önce de belirttiğimiz gibi böyle bir uygulama, daha önce dünyanın hiçbir yerinde uygulanmamıştı. Hükümetin önümüzdeki günlerde belirlemesi beklenen yol haritası, diğer ülkeler için de bu denli oynak bir para biriminin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bir demo oluşturmuş olacak.