El ve Ayak Tırnaklarımız Neden Farklı Hızlarda Uzar?

Pek çok kez el tırnaklarımızı keserken, ayak tırnaklarımızı es geçeriz çünkü elimizdeki tırnaklar yeterince uzamışken, ayak tırnaklarımız henüz kesilecek kadar uzamamıştır.

İnsan vücudu pek çok mucize ile doludur. Bu mucizelerin bazıları bilimsel olarak açıklanabilse de bazıları ise henüz tam olarak açıklanamamıştır. İnsan vücudundaki tam olarak açıklanamayan sırlardan biri de tırnaklardır.

Bugün sizlerle beraber bilimin gözünden el ve ayak tırnaklarımızın arasındaki uzama farklılığına değineceğiz.

Teorik olarak el ve ayak tırnaklarımız aynı işlevi görse de tamamen aynı olduklarından söz etmek imkânsız.

İnsan vücudunda el ve ayaklarda bulunan tırnaklar, parmaklarımızdaki yumuşak dokuyu korurlar ve ve parmaklarımızı enfeksiyon başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan korur. Ayrıca renk değişimleri sayesinde bazı hastalıkların habercisi olurlar. El tırnaklarımız ayak tırnaklarımızdan farklı olarak bazı tutma, kesme ve kavrama gibi işlevlerde de bizlere yardımcı olur.

El tırnaklarımız ayak tırnaklarımızdan 4 kat daha hızlı uzuyor, yani el tırnaklarımızı ayda 4 kez keserken ayak tırnaklarımızı bir kez kesmekle yetiniyoruz.

Her ne kadar yaş, cinsiyet, beslenme şekli, gün içinde yapılan aktivite çeşitlerine, genetik faktörler ve mevsimsel şartlara göre değişkenlik gösterse de genellikle el tırnaklarımız, ayak tırnaklarımızdan 4 kat daha hızlı uzar.

Yine yukarıdaki etkenlere göre değişiklik göstermekle beraber; elimizdeki bir tırnak kökten en uca kadar yaklaşık 6 ayda ulaşırken, ayak tırnaklarımızda bu süre aşağı yukarı 2 yıldır. El tırnaklarımız ayda ortalama 4 milimetre uzarken, ayak tırnaklarımız 1 milimetre ile yetinir.

İkisi de bizim, ikisi de tırnak, öyleyse neden biri diğerinden daha hızlı uzuyor?

Her ne kadar hem el hem de ayak tırnaklarımız sertleşmiş protein olarak da bilinen keratinden oluşsa da aralarında ciddi bir büyüme hızı farkı vardır. Bu büyüme farkı hakkında bilime göre 3 neden bulunmaktadır.

En sık savunulan teoriye göre, el tırnaklarımızın daha hızlı uzamasının sebebi elimizin kalbe daha yakın olmasıdır. El tırnaklarımız bu sayede daha fazla besin ve oksijen elde ederek, ayak tırnaklarımızdan daha hızlı uzar.

Bilim insanlarının en az ilk teori kadar savunduğu ve düşününce gerçekten de haklı olabilir diyebileceğimiz iki teori daha var.

El ve ayak kemikleri

İkinci teoriye göre el tırnaklarımızın ayak tırnaklarımızdan daha hızlı uzamasının nedeni, ellerimizi ayaklarımızdan daha fazla kullanmamızdır. Elimizdeki parmaklarımızı gün içerisinde neredeyse sürekli aktif olarak kullandığımız için hücrelerimizin büyümeye tetiklendiği düşünülüyor.

Hatta bu teoriye göre sağlaklar, sağ elindeki tırnaklarını daha sık kullandığı için sağ elindeki tırnakları daha hızlı uzar fakat bu fark gözle görülebilecek kadar ciddi bir fark değildir.

Üçüncü ve son teori ise doğal dengedir. El parmaklarımız yani el kemiklerimiz, ayak parmak kemiklerimizden daha uzun olduğu için el tırnaklarımız da doğal olarak daha hızlı uzamaktadır.

Tırnak deyip geçmemek lazım, tırnaklarımız bazı hastalıkların habercisi olabilir.

Zaman zaman tırnaklarımızda renk değişikliği olduğunu fark etmişsinizdir. Bu renk değişimleri genelde geçicidir fakat uzun süreli renk değişimleri bazı hastalıkların habercisi olabilir. Örneğin maviye çalan ya da mor renkli bir tırnak yatağı, oksijen yetersizliği olarak da bilinen siyanozun habercisi olabilir.

Sağlıklı tırnaklara sahip olmak için şapkadan tavşan çıkarmaya gerek yok, sadece bakımlı olmak yeterli!

Aklınızda "sağlıklı tırnaklara nasıl sahip olabilirim" gibi bir soru varsa eğer, bu sorunun yanıtı da son derece basit. Düzenli ve makûl aralıklarla yani uzatmadan tırnaklarımızı kesmek ve bu işlemi sadece kendimize ait bir tırnak makası ile yapmak yeterli.

Her ne kadar tırnak kesmek ile bir ameliyat eş değer tutulamayacak kadar iki farklı işlemse de başkasının tırnak makasını kullanmak enfeksiyon kapmanıza sebep olabilir. Bu sebeple tıpkı diş fırçaları gibi tırnak makaslarını da kişisel bir ürün olarak kullanın.

Pek çok Batı ülkesinde tırnak uzatmak hoş karşılanmasa da bu alanda da dünya rekorları mevcut.

Shridhar Chillal

Özellikle 80’li yıllarda yasaklı madde kullanan gençler, kullanım kolaylığı için elindeki bir tırnağı uzatırlardı. Bu sebeple bazı Batı devletlerinde bugün bile tırnak uzatmak hoş karşılanmaz. Toplumumuzda da geceleri ya da çarşamba günleri tırnak kesmenin günah olduğuna dair rivayetler bulunsa da bu rivayetler tamamen asılsızdır. Tırnaklarınızı uzadığı zaman, haftanın 7 günü herhangi bir saatte kesebilirsiniz.

Lee Redmond

Konu tırnaklar olunca, uzun tırnakları ile Guinness Rekorlar Kitabı’na giren isimlerden bahsetmezsek de olmaz. 1998 yılında Hindistanlı Shridhar Chillal 146 cm ile erkeklerde, 2001 yılında ise Amerikalı Lee Redmond 89 cm ile tarihe geçti.

Bonus: Kadınlarda özellikle de hamilelik döneminde tırnaklar daha çabuk uzar

Pek çok insan farkında olmasa da hamilelik döneminde pek çok kadının gebelik hormonlarından kaynaklı olarak el ve ayak tırnakları daha hızlı uzar. Tırnaklar bu dönemde daha hızlı uzamakla kalmaz, ayrıca daha da incelir ve nadiren olsa da kırılabilir.

Uzmanlar bu sürecin gebelikten sonra sona erdiğini, gebelik süresince tırnakları korumak için kimyasal kullanmanın doğru olmadığını ve yapılması gerekenin sadece tırnaklara hijyen yönünden dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

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