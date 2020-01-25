Elazığ'daki Deprem Araştırması TÜBİTAK'tan Red Almış

Elazığ'da meydana gelen deprem sonucunda önceden yaptığı tahminle konuşulmaya başlanan Prof. Dr. Naci Görür, bu kez bir iddiayla karşımızda. Naci Görür, TÜBİTAK ve DPT gibi kurumlara sunduğu deprem araştırması projesinin reddedildiğini öne sürdü.

Dün akşam saatlerinde maalesef tüm Türkiye acı bir haberle karşılaştı. Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, birçok binanın yıkılmasına neden olmuştu. Bunun sonucunda tüm acil durum birimleri harekete geçmiş ve Elazığ’da çalışmalara başlamıştı.

Çalışmalar başladığından bu yana oldukça sevindirici haberler almaya devam ettik. Enkaz altında bulunan vatandaşların çıkarılması konusunda son olarak sabah saatlerinde 2 kişi kurtarıldı. Depremin engellenemez bir şey olduğunu bilsek de akıllara yeniden alınması gereken önlemler geldi.

Elazığ depremi önceden tahmin edilmişti:

Deprem, engellenemez bir şey olsa da uzun zaman süren incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda bazı tutarlı tahminler sayesinde öngörülebilen bir doğa afetidir. Elazığ depreminin hemen ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür de bu depremin geleceğini zaten daha önceden tahmin etmişti.

Prof. Dr. Naci Görür’ün tahminleri neredeyse nokta atışıydı. Naci Görür, 6 Ekim 2019 tarihinde CNN Türk ekranlarında izleyicilere ve yetkililere seslenmiş, olası bir depreme karşı herkesi uyarmıştı. Deprem uzmanı, Doğu Anadolu Fayı’nın uzun zamandır suskun olduğunu ve ciddi bir risk olduğunu belirtmişti. Prof. Dr. Naci Görür’ün bu görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Prof. Dr. Naci Görür, projelerinin TÜBİTAK ve DPT tarafından reddedildiğini öne sürdü:

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter’da da bazı açıklamalarda bulundu. Naci Görür, ‘Elazığlı olmam nedeniyle Elazığ’da bir zamanlar Elazığ’ın depremselliği ile ilgili konferanslar verdim, uyarılar yaptım, Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim. Bu konuda kitaplar basıldı. Ama maalesef pek bir şey yapılmadı.’ sözlerini kullandı.

Naci Görür, yaptığı uyarılarla da kalmadıklarını belirterek ‘Yine Elazığlı olan Prof. Namık Çağatay ve İTÜ’deki arkadaşlarla birlikte Bingöl, Elazığ, Malatya, Maraş valilik ve belediye başkanlıklarını ve bu kentlerdeki üniversiteleri bir araya getirdim. Harita Genel Komutanlığını da işe katarak proje hazırladım.’ şeklinde açıklamada bulundu.

Naci Görür’e göre ise TÜBİTAK ve DPT gibi birçok yere yaptıkları başvurulara red cevabı verildi. Naci Görür, ‘Halbuki her fay kuşağında depremin er geç geleceği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı?’ şeklinde de bir tepkide bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür’ün söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu henüz bilemiyoruz. Ancak görünüşe göre Elazığ depremi ve Türkiye’de olması beklenen diğer depremler hakkında önümüzdeki günlerde fazlasıyla bilgiye sahip olacağız. Gelişmeleri takip etmek için bizi takip etmeye devam edin.