Elden Ring’e Arena Modu Ek Paketi Gelebilir

Elden Ring, boss savaşlarıyla oyuncuları bezdirmeye devam ederken popülaritesini korumaya da devam ediyor. Topluluktan bir oyuncu, oyuna PvP arenaların gelebileceğine işaret eden bir easter egg keşfetti.

Çıkışından itibaren tüm yayıncıların oynadığı, tüm sosyal medyalarda dillere pelesenk olan ve oyuncuların büyük bir çoğunluğunun beğenisini toplayan Elden Ring, gündemdeki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor.

Topluluktan bir oyuncu, Elden Ring haritasının en uç noktasına giderek oyuncuların girilmesi engellenen bir mekâna bir kamera numarasıyla girmiş ve oyuncuların muhtemelen şu an görmemesi gereken bir şeyi görmüş.

Oyuna PvP dövüş arenası ek paketi geliyor olabilir

Oyuncunun YouTube’da paylaştığı videoda haritanın uç noktasında Kolezyum gibi bir yapı bulunuyor. Bu da insanların oyuncuların rekabetçi olarak birbirleriyle 1’e 1 ve 2’ye 2 gibi oyun modlarında dövüşebileceği bir ek paket geleceği düşüncesine itti.

Aslında bu Kolezyuma benzeyen yapı oyuncular tarafından daha önce de keşfedilmişti ve giriş yolları aranmıştı ancak bir sonuç alınamamıştı. Yapının kapısında bulunan savaşçıyla konuştuğunuz zaman şunu söylüyor: “Tüm istediğim sonuna kadar bir savaşçı gibi savaşmaktı. Peki ya neden? Ey lütfun rehberi, neden bu kapı açılmıyor?”.

Hatta oyuncuların Limgrave’de bulunan buna benzer keşfettiği tek bina bu da değil, The Lands Between bölgesinde bir bina keşfedildi. Tüm bu bilgiler bir araya getirilince dediğimiz gibi Elden Ring oyuncuları, oyuna gelebilecek yeni bir arena modu için heyecan ve beklenti içine girdi.

Elden Ring’e gerçekten arena modu gelir mi?

Elden Ring geliştiricisi FromSoftware’den henüz bir DLC duyurusu veya planı açıklanmadı ancak gelecekte gelmesi pek muhtemel. Üç Dark Souls oyunu da çıkışı sonrasında ek içerik almıştı ve bunların arasında PvP arenalar da vardı.

PvP arenalara da sadece ek paketleri satın aldığınızda ulaşabiliyordunuz, dolayısıyla Elden Ring’te de aynı şeyi beklemek mümkün. Dark Souls 3’ün ilk DLC’si, çıkışının 6 ay sonrasında gelmişti, bu nedenle Elden Ring için de benzer bir tarih öngörüsünde bulunabiliriz.

Oyuncunun arena bölgesini keşfettiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz