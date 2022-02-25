Elden Ring Yayınlandı: İşte Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

Oyun dünyasının çok uzun zamandır merakla beklediği, bugüne kadar piyasaya sürdüğü her oyunla adından söz ettirmeyi başaran FromSoftware’ın geliştirdiği Elden Ring, en sonunda bugün çıkış yaptı. Oyun, Steam’de henüz ilk gününde 23 bini aşkın kullanıcı tarafından değerlendirilirken, oyuncular genel olarak optimizasyon sorunlarından yakındı.
Fakat oyundaki bu sorunu göz ardı eden pek çok oyuncu, oyunun oynanışından ve atmosferinden fazlasıyla etkilendiğini paylaştı. Daha önce Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls serisi ve pek çok efsane oyuna imzasını atan FromSoftware’ın yeni başyapıtı Elden Ring hakkındaki bilgileri, sistem gereksinimlerini ve Türkiye fiyatını bir araya getirdik.
Elden Ring oynanış videosu:
Elden Ring nedir?
Souls-like olarak anılan, kısaca oyunu öğrenene kadar ölmekten beter olduğunuz (iyi anlamda) türün yeni oyunu olan Elden Ring, son zamanlarda tadamadığımız rol yapma türünü ve fantastik türlerini bir araya getiriyor. Oyunda kendi oluşturduğumuz karakterle Lands Between’e atılıyoruz ve fantastik romanlardan fırlamış bir açık dünyanın içine atılıyoruz.
Elden Ring sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core I5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: Intel Core I7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX VEGA 56 8 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Elden Ring Türkiye fiyatı:
- PC fiyatı (Steam):
- Elden Ring: 499 TL
- Elden Ring Deluxe Edition: 669 TL
- Xbox fiyatı:
- Elden Ring: 599 TL
- Elden Ring Deluxe Edition: 789 TL
- PlayStation fiyatı:
- Elden Ring: 599 TL
- Elden Ring Deluxe Edition: 789 TL