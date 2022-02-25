Elden Ring Yayınlandı: İşte Fiyatı ve Sistem Gereksinimleri

Oyuncuların dört gözle yolunu beklediği, uğruna destanlar yazdığı Elden Ring en sonunda bugün çıkış yaptı. George R. R. Martin ile işbirliğiyle geliştirilen oyun, şimdiden on binlerce oyuncunun akınına uğradı.

Oyun dünyasının çok uzun zamandır merakla beklediği, bugüne kadar piyasaya sürdüğü her oyunla adından söz ettirmeyi başaran FromSoftware’ın geliştirdiği Elden Ring, en sonunda bugün çıkış yaptı. Oyun, Steam’de henüz ilk gününde 23 bini aşkın kullanıcı tarafından değerlendirilirken, oyuncular genel olarak optimizasyon sorunlarından yakındı.

Fakat oyundaki bu sorunu göz ardı eden pek çok oyuncu, oyunun oynanışından ve atmosferinden fazlasıyla etkilendiğini paylaştı. Daha önce Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls serisi ve pek çok efsane oyuna imzasını atan FromSoftware’ın yeni başyapıtı Elden Ring hakkındaki bilgileri, sistem gereksinimlerini ve Türkiye fiyatını bir araya getirdik.

Elden Ring oynanış videosu:

Elden Ring nedir?

Souls-like olarak anılan, kısaca oyunu öğrenene kadar ölmekten beter olduğunuz (iyi anlamda) türün yeni oyunu olan Elden Ring, son zamanlarda tadamadığımız rol yapma türünü ve fantastik türlerini bir araya getiriyor. Oyunda kendi oluşturduğumuz karakterle Lands Between’e atılıyoruz ve fantastik romanlardan fırlamış bir açık dünyanın içine atılıyoruz.

Elden Ring sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core I5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core I5-8400 ya da AMD Ryzen 3 3300X Belle k: 12 GB RAM

k: 12 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 4 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10/11

Windows 10/11 İşlemci: Intel Core I7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core I7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX VEGA 56 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB ya da AMD Radeon RX VEGA 56 8 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Elden Ring Türkiye fiyatı: