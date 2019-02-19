Elektriği Telefondan Kontrol Ettiren Akıllı Priz: Bix BP-01

Elektrikli aletleri prize takılı olarak unutmak hem aletlere zarar verebiliyor hem de kazalara sebep olabiliyor. Tam da bu noktada devreye giren Bix BP-01 akıllı priz sayesinde oluşabilecek tüm hasarların önüne geçebilir, her şeyi telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Evlerimizde kullandığımız elektronik aletlerin çoğu bir bataryaya sahip ve şarj olması gerekiyor. Bunların yanı sıra prize takılı olarak kullandığımız ancak uzun süre elektrik almaması gereken elektronik aletler de mevcut. Bugün bu elektrikli aletlere giden akımı, telefonunuz üzerinden kontrol etmenize imkan sağlayan Bix akım korumalı akıllı prizi inceleyeceğiz.

Prize taktığınız elektronik aletlere giden akımı prizin yanına gitmeden yönetmenizi sağlayan ürün; kazaları önlemenin yanı sıra, rahatınızı bozmadan prize takılı bir cihazın elektriğini kesmenize de olanak sağlıyor. Wi-Fi bulunan evlerde kablosuz olarak elektrik akımını yönetmenize imkan tanıyan priz, aynı zamanda bir çoklu priz işlevi görüyor.

Bünyesinde üç adet priz ve dört adet hızlı şarj destekli USB girişini barındıran ürün, tüm elektrik dağıtımı ihtiyacınızı kolay ve güvenli bir şekilde sağlayabilirsiniz. 180 cm kablo uzunluğuyla rahat bir kullanım sunan cihazın aynı zamanda mobil uygulama aracılığıyla da kontrol edildiğini söylemekte fayda var.

Android ya da iOS cihazlarla uyumlu bir uygulamaya sahip cihaz ayrıca Amazon Alexa ve Google Asistan’la da tam uyumlu olarak çalışıyor.

Kullandığımız her aletin elektrikle çalıştığı bu dönemde özellikle prize takılı unuttuğumuz aletlerin sebep verdiği kazaları önleme konusunda bir gereklilik haline gelmiş olan Bix BP-01 ürününün Teknostore sayfasına bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ürün için gerekli uygulamaları da aşağıdan indirebilirsiniz.