Elektrikli araçların sunduğu sessiz sürüş, yüksek tork ve düşük maliyet fikri her ne kadar cazip görünse de madalyonun bir de görünmeyen bir yüzü var. Sizin için elektrikli araba satın aldıktan sonra "keşke önceden bilseydim" dememeniz için dikkat etmeniz gereken kritik noktaları sıralıyoruz.

Türkiye yollarında her geçen gün artan elektrikli otomobiller, birçok avantajıyla birçok sürücünün gözdesi haline geldi. Ancak elektrikli bir araca geçiş yapmak, sadece yakıt tüketimini değiştirmekten ibaret değil; alışkanlıkların ve sürüşün de baştan aşağı değişmesi anlamına geliyor.

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Neyse ki doğru bilgiyle yola çıktığınızda bu süreç tamamen keyifli bir deneyime dönüşüyor. İşte elektrikli araç dünyasına adım atmadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler.

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1- Kullanım alışkanlığınızı göz önünde bulundurun.

Elektrikli bir araç seçerken en sık yapılan hata, direkt en uzun menzili sunan modele bakmaktır. Oysa önce otomobili nasıl kullanılacağını belirlemek ve kullanım alışkanlığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Çoğunlukla şehir içinde araç kullanıyorsanız, her gün yaptığınız kilometre düşük olabilir. Böyle bir durumda büyük bataryalı ve uzun menzilli bir otomobil yerine ihtiyacınıza uygun bir model seçmek mantıklı olabilir. Sık sık şehir dışına çıkıyorsanız menzil kadar hızlı şarj performansına ve şarj seçeneklerine bakmanız da gerekebilir.

2- Katalogdaki menzile birebir güvenmeyin.

Araçlarda üreticilerin verdiği menzil değerleri, belirli standart test koşullarından elde ediliyor. Gerçek kullanımda ise birçok değişken devreye giriyor. Özellikle yüksek hızlarda ve soğuk havalarda tüketim artabildiği için katalog değerinden daha düşük bir menzil görmek şaşırtıcı olmamalı.

Düşük sıcaklıklar, elektrikli araçlarda enerji tüketimini ve menzil performansını olumsuz etkileyebiliyor. Soğuk hava koşullarında gerçekleştirilen bazı testlere bakıldığında araçların verim kaybı yaklaşık %40 seviyelerinde. Bu yüzden araç seçerken menzilin tek başına yeterli bir kriter olmadığını bilmek gerekiyor.

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3- Aracı almadan önce nasıl şarj edeceğinizi planlayın.

Şarj için çoğunlukla bir akaryakıt istasyonuna gitmek yerine şarj noktasını kullanacaksınız. Bu yüzden aracı nerede şarj edeceğinizi satın almadan önce planlamak gerekiyor. Eğer kendi evinizde yaşıyor veya otoparkınızda uygun bir elektrik altyapınız bulunuyorsa evde şarj avantaj sağlayabilir.

Ancak apartmanda oturuyorsanız; otoparkta priz veya şarj cihazı kurulumu mümkün mü, elektrik tesisatı buna uygun mu, site yönetim kuralları buna elveriyor mu tüm bunları önceden kontrol etmek gerekiyor.

Ayrıca yaşadığınız yerde bir istasyon bulunup bulunmadığını ayrıca kontrol etmeniz de bu noktada fayda sağlar.

4- AC ve DC şarj arasındaki farkı bilmek gerekiyor.

Elektrikli araçlarda her şarj cihazı aynı hızda çalışmıyor. Evde veya otoparklarda kullanılan AC şarj ile uzun yolculuklarda tercih edilen DC şarj arasında büyük bir fark var.

AC şarj, genelde daha yavaş ama günlük kullanım için daha uygun bir yöntem. Aracı akşam park edip gece boyunca şarj etmek bu sistemin en pratik kullanım şekillerinden biri.

DC şarj ise ise kısa sürede hızlı bir şekilde daha fazla enerji doldurmak için tasarlanıyor. Dolayısıyla sadece kaç dakikada şarj olduğuna bakmak tek başına yeterli bir veri sunmuyor. Aracın hangi koşulda, hangi şarj gücünü ne kadar süre koruyabildiğine dikkat etmek gerekiyor.

5- Bataryanın termal yönetim sistemini dikkate alın.

Bataryanın sıcaklığını kontrol altında tutmak hem performans hem de uzun vadeli kullanım açısından oldukça önemli. Elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar zamanla yıpranıyor. Sınırlı bir kullanım ömrüne sahip bataryaların garanti koşullarını mutlaka incelemeniz gerekiyor. Özellikle ikinci el bir elektrikli otomobil bakıyorsanız bataryanın mevcut sağlık durumunu, varsa batarya sağlık raporunu ve üreticinin garanti şartlarını öğrenmek bu noktada kritiktir.

Bunun yanında hızlı şarj rakamlarına da kanmamak gerekiyor. Bir otomobilin 250 kW hızlı şarj desteği sunması oldukça cazip gelebilir. Ancak bu sayı, her şarj esnasında bataryanın sürekli olarak 250 kW güç çekeceği anlamına gelmiyor. Şarj hızı bataryanın doluluk oranı ve sıcaklığı gibi faktörlerden etkileniyor. Özellikle batarya yüksek doluluk seviyelerine ulaştıkça şarj gücü düşebiliyor. Bu nedenle iki otomobilin kağıt üzerindeki maksimum şarj gücü benzer olsa bile şarj süreleri farklı olabilir.

6- Toplam maliyeti hesaplayın.

Elektrikli otomobil alırken yakıt masrafının düşeceğini hesaplamak yerine aracın toplam maliyetini düşünmek gerekiyor. Buna satın alma bedelinin yanı sıra evde veya halka açık istasyonlarda şarj maliyeti, sigorta ve kasko, lastikler, bakım giderleri ve varsa şarj ekipmanı kurulumu da dahil.

Ayrıca otomobili alırken kaç yıl kullanacağınızı düşünmek sizi yanılgıya sokabilir. Birkaç yıl sonra satmayı planladığınız bir aracın ikinci el talebini de hesaba katmanız gerekiyor. Pazardaki hızlı değişim, modellerin artması ve teknolojilerin gelişmesi nedeniyle birkaç yıl sonraki ikinci el dengesi, bugünden çok farklı olabilir.

7- Test sürüşünde sadece performansa odaklanmayın.

Sessiz ve hızlı çalışan elektrikli otomobillerin test sürüşlerinde genelde dikkat edilen nokta performans oluyor. Ancak aracı almaya karar vermeden önce kendi günlük rotanıza benzer bir kullanım yapmaya çalışabilirsiniz. Özellikle sürüş pozisyonu, görüş açıları, frenleme hissi, multimedya sistemi ve genel kullanım alışkanlıklarının size uygun olup olmadığını inceleyin.

Bu, özellikle uzaktan oldukça ideal görünen bir otomobilin birkaç hafta sonra günlük ihtiyaçlarınıza karşılık vermeyeceği senaryoyu önceden gözlemlemek açısından iyi bir fikir olabilir.

Elektrikli otomobiller, çok fazla avantaja sahip olsalar da herkese uygun olmayabilirler. Bu yüzden elektrikli bir otomobil satın almadan önce kendi yaşam tarzınızı, koşullarınızı ve sürüş alışkanlıklarınızı tüm detaylarıyla değerlendirmeniz, sağlıklı bir karar vermeniz açısından çok önemlidir.