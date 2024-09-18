Lübnan'da 17 Eylül'de yaşanan patlamalar, İsrail'in Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının hedef alması sonucu büyük bir trajediye yol açtı. Bu olayda şimdiye kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2.800 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Çok sayıda sivilin yaralanmasının ardından patlamanın, çağrı cihazlarını hedef alarak gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bu olaydan sonra herkesin aklında tek bir soru belirdi: Çağrı cihazı nedir ve ne işe yarıyor?

Çağrı cihazı nedir?

Çağrı cihazı, aslında 1980’lerde oldukça popülerdi. Kablosuz telekomünikasyon cihazları arasında yer alan bu cihaz, İngilizce'de "pager" olarak biliniyor. Kısa mesaj göndermek için kullanılan, taşınabilir bir iletişim aracıdır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren popüler hâle gelse de özellikle acil durumlarda veya sürekli iletişim gerektiren meslek gruplarında hâlâ yaygın olarak kullanılıyor.

Cihazın temel amacı, kullanıcılara kablosuz ve internetsiz bir şekilde kısa ve hızlı mesajlar göndermek. Gönderilen mesajlar, kısa metinler ya da sayısal bilgiler şeklinde oluyor. Kullanıcının yanıt vermesi gereken bir durumu fark etmesini sağlarken daha sonra iletişime geçmesine de olanak tanıyor.

Çağrı cihazları, telefonlardan önce hızlı ve uygun fiyatlı bir araçtı.

Telefonların olmadığı dönemler, iletişim için oldukça popüler olan ufak, kibrit kutusu büyüklüğündeki cihazların kullanımı oldukça basit: Bir kişi, başka birinin çağrı cihazına kısa bir mesaj gönderiyor, bu mesaj cihaz tarafından alınıyor ve kullanıcıya bildirim gönderiliyor. Bu cihazlar, özellikle geniş kapsama alanları sayesinde kırsal bölgelerde bile etkili bir şekilde çalışabiliyordu ve acil durum iletişimlerinde güvenilirlikleri ile biliniyordu.

Patlamanın nedeni olan bu çağrı cihazları nasıl kullanılıyor?

Aslında bu cihazlar yalnızca mesaj almak için tasarlandı. Birine ulaşmak isteyen kişi, telefon ya da bilgisayar sisteminden bir mesaj gönderiyor. Mesajlar kısa metinler, sayısal kodlar ya da acil durum uyarıları şeklinde olabiliyor. Çağrı cihazı, bu mesajları radyo frekansları aracılığıyla alıp ekranda gösteriyor.

Çağrı cihazı, gönderilen mesajı radyo frekansları üzerinden alıyor ve mesaj, ekranda görünüyor.

Bu mesajlar kısa oluyor çünkü çağrı cihazlarının depolama kapasitesi tahmin edeceğiniz üzere sınırlı. Şaşırtıcı şekilde geniş kapsama alanına sahip bu cihazlar, radyo frekansları üzerinden çalıştıklarından dolayı telefonun çekmediği yerlerde bile çalışabiliyor.

Yaşanan bu olaydan sonra tüm cihazlar için bir endişe hâli doğdu. Üstelik daha da ilginci, Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu cihazların kullanılmaması gerektiği çağrısını birçok kez yaparken ülkemizde çok uygun fiyatlara satıldığı biliniyor.

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