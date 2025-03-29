Ramazan Bayramı'nda EPSİS ve beefull firmaları, elektrikli araç kullanıcılarına ücretsiz ve indirimli şarj hizmeti sağlayacaklarını duyurdu.

Elektrikli araç sahiplerine bayram müjdesi geldi. Ramazan Bayramı’nda yola çıkmayı planlıyorsanız şarj masrafınızı hafifletecek bazı kampanyalar başladı.

Ramazan Bayramı'nda elektrikli araç kullanıcılarını sevindirecek haberler var: Birçok firma bayrama özel şarj kampanyalarıyla sürücülerin yanında olacak.

Elektrikli araç sahiplerine bayramda şarj kolaylığı

Epsis, Ramazan Bayramı boyunca sürücülere tamamen ücretsiz şarj hizmeti vereceğini duyurdu. Bir diğer firma beefull ise bayrama özel kampanyasında şarj fiyatını 1 ₺/kWh olarak açıkladı. Böylece elektrikli araç kullanıcıları bayram yolculuklarında daha avantajlı olacak.

Öte yandan Trugo, bayram boyunca sadece Togg marka araç sahiplerine özel ücretsiz şarj hizmeti sunacağını açıkladı. Firma, Togg kullanıcılarının tüm Trugo şarj istasyonlarından herhangi bir ücret ödemeden faydalanabileceğini belirtti. Böylece bayram tatiline çıkan elektrikli araç sahiplerinin yol masrafları biraz daha hafiflemiş olacak.

Elektrikli araç şarj kampanyaları

Trugo Togg için ücretsiz Epsis Ücretsiz Beefull 1 TL/kWh Estasyon 5,99 TL/kWh Voltrun 6,63 TL/kWh RHG Enertürk Enerji 7,33 TL/kWh *6 Nisan'a kadar geçerli

*Kampanya süresi: 29 Mart - 1 Nisan