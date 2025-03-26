Nissan bugün elektrikli Micra dışında yeni Leaf modelini de tanıttı. İşte şirketin yeni elektrikli otomobili!

Nissan, bu yıl üçüncü nesil Leaf modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2010 yılında kitlesel pazarda elektrikli otomobil devrimini başlatan Leaf, şimdi tamamen yenilenmiş bir tasarım ve ileri teknoloji özellikleriyle geri dönüyor.

Yeni Leaf, aerodinamik ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çekerken, Nissan'ın CMF-EV tabanı üzerine inşa edilecek. Bu sayede markanın premium elektrikli modeli Ariya ile aynı mimariyi paylaşarak gelişmiş bir sürüş deneyimi sunacak.

Karşınızda elektrikli Nissan Leaf

Avrupa için üretilen yeni Leaf, Nissan’ın İngiltere'nin Sunderland kentindeki son teknolojiye sahip üretim tesisinde üretilecek. Üstelik bu üretim süreci, Nissan'ın EV36Zero projesi kapsamında hayata geçirilecek.

Bu proje, fabrikayı elektrikli araç üretimi, yenilenebilir enerji ve batarya üretimini bir araya getiren devrim niteliğinde bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor.

Üçüncü nesil Nissan Leaf, markanın sürdürülebilir mobilite vizyonunu ileri taşıyarak elektrikli otomobil dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Şimdilik otomobilin tasarımı dışında daha fazla detaya sahip değiliz ancak ilerleyen süreçte gelişmeler oldukça sizlere aktarıyor olacağız.

Yeni Nissan Micra ile ilgili detaylar için: