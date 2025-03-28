Togg'un yaptığı açıklamaya göre Togg T10X sahipleri bayram boyunca otomobillerini Trugo şarj istasyonlarından ücretsiz şarj edebilecek.

Togg'un resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Togg T10X sahipleri bayram boyunca Trugo şarj istasyonlarından otomobillerini ücretsiz bir şekilde şarj edebilecek.

Geçtiğimiz bayramlarda Trugo şarj istasyonlarından indirimli bir şekilde şarj olanağı tanıyan Togg, bu bayramda tüm Togg 10X sahiplerine ücretsiz bir şekilde şarj etme olanağı tanıyor.

Ücretsiz şarj fırsatı bayram boyunca sürecek

Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Otomobilinizi ücretsiz olarak şarj etmek için Trumore Akıllı Cihazım üzerinden şarj işlemlerini başlatmanız yeterli.

Trugo şarj istasyonlarında geçerli ücretsiz şarj fırsatı bayram boyunca yani 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar sürecek.