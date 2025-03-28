Togg T10X Sahipleri, Bayram Boyunca Araçlarını Ücretsiz Şarj Edebilecek: İşte Bilmeniz Gerekenler

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Togg T10X Sahipleri, Bayram Boyunca Araçlarını Ücretsiz Şarj Edebilecek: İşte Bilmeniz Gerekenler
Togg'un yaptığı açıklamaya göre Togg T10X sahipleri bayram boyunca otomobillerini Trugo şarj istasyonlarından ücretsiz şarj edebilecek.

Togg'un resmî X hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Togg T10X sahipleri bayram boyunca Trugo şarj istasyonlarından otomobillerini ücretsiz bir şekilde şarj edebilecek.

Geçtiğimiz bayramlarda Trugo şarj istasyonlarından indirimli bir şekilde şarj olanağı tanıyan Togg, bu bayramda tüm Togg 10X sahiplerine ücretsiz bir şekilde şarj etme olanağı tanıyor.

Ücretsiz şarj fırsatı bayram boyunca sürecek

Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Otomobilinizi ücretsiz olarak şarj etmek için Trumore Akıllı Cihazım üzerinden şarj işlemlerini başlatmanız yeterli.

Trugo şarj istasyonlarında geçerli ücretsiz şarj fırsatı bayram boyunca yani 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar sürecek.

Togg ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Togg İsteyenlere Yeni Bir Destek Programı Geliyor: Peki Kimler Yararlanabilecek?
İLGİLİ HABER

Togg T10X'e Uzaktan Kontrol ve Dijital Anahtar Özelliği Geldi: Her Şeyi Telefondan Kontrol Edebileceksiniz
İLGİLİ HABER

Togg, Millî Takımlar Ana Sponsoru Oldu!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler