Elektrikli Araçlarda ÖTV'ye Yüzde 400'e Varan Zam Yapıldı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte elektrikli araçların ÖTV oranlarına zam yapıldı. En güçlü elektrikli araçlarda zammın oranı yüzde 400'ü buluyor.

Güne ne yazık ki yeni bir elektrikli araç almayı düşünenleri hayal kırıklığına uğratacak bir gelişme ile başladık. Bugün itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” ile birlikte elektrikli araçlarda ÖTV oranı artırılmış oldu.

İçten yanmalı motora sahip araçlarda motor hacmine göre değişen ÖTV oranı, elektrikli araçlarda motor gücüne bağlı olarak değişiyor. Şu ana kadar en güçlü motora sahip elektrikli araç ile en zayıf motorola sahip elektrikli aracın ÖTV oranları arasında “normal” sayılabilecek bir fark bulunuyordu. Ancak yeni Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte makas, epey açılmış durumda.

Yeni Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte en düşük seviye elektrikli aracın ÖTV oranı yüzde 10 olacak

Motor gücü 85 kW’a kadar olan elektrikli araçlarda yüzde 3 olan ÖTV oranı yüzde 10’a yükseltilirken, motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında olan araçların ÖTV oranı yüzde 7’den yüzde 25’e yükseltilmiş durumda. Motor gücü 120 kW’ın üzerinde olan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 15’ten yüzde 60’a yükseltildi.

Dünyanın pek çok yerinde insanların elektrikli araçları tercih etmesi için çeşitli teşvikler sunulurken Türkiye’de elektrikli araçların ÖTV oranlarında yüzde 400’ü bulan zamlar yapılması, özellikle elektrikli araç almayı düşünen sürücüler tarafından fazlasıyla tartışılacaktır. Bu arada Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında elektrikli ve hibrit otomobillerin payının yüzde 3,8 seviyesinde olduğunu da araya sıkıştıralım.