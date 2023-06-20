Cadillac, geçtiğimiz ay duyurduğu Escalade'in elektrikli versiyonu Escalade IQ'nun ne zaman çıkacağını açıkladı. Şirket, aynı zamanda araç hakkında küçük detaylar içeren bir video da yayınladı.

General Motors bünyesinde faaliyet gösteren Cadillac da tüm otomobil devleri gibi elektrikli araç filosunu genişletiyor. Şirket, geçtiğimiz ay da sevilen büyük lüks SUV’u Escalade’in elektrikli bir versiyonunun geleceğini duyurmuştu.

Bugün ise merakla beklenen araçla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cadillac, Escalade IQ olarak adlandırdığı yeni modelin ne zaman tanıtılacağını duyururken birkaç görüntü paylaştı. Araç, pazarı hızla ele geçiren büyük elektrikli SUV’lar arasına katılacak.

Escalade IQ, 9 Ağustos’ta tanıtılacak

Tam elektrikli olarak yeniden tasarlanan Escalade, 9 Ağustos 2023 tarihinde Cadillac tarafından tanıtılacak. Şirketin paylaştığı görüntüler araç hakkında çok şey göstermese de bizi bekleyen bazı küçük detaylarına bakış atmamızı sağlıyor.

Görüntülerde, Escalade IQ’nun ön ve arka farlarını görebiliyoruz. Izgaranın altından adeta bir kanat gibi çıkan LED’ler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Michelin Primacy LTX lastiklere monte edilmiş 22 inçlik jantlar da görülebiliyor. Şirket, daha küçük bir SUV olan diğer elektrikli modeli Lyriq’i andıran bir şekilde ön tarafı LED’lerle donatırken her iki tarafta da benzer çizgiler kullanmış. Cadillac, Escalade IQ’nun “bir ikonun yeniden icadı” olacağını da videoda ifade ediyor.

General Motors, elektrikli Escalade’i ABD’nin Detroit şehrinde bulunan tesisinde üretecek. Tesis için 2,2 milyar dolar harcadığını söyleyen otomobil devi, elektrikli araç odaklı bu fabrikada GMC Hummer EV’yi de üretiyordu.