ABD'li otomobil üreticisi Cadillac, Lyriq olarak isimlendirdiği tamamen elektrikli SUV modelini resmen tanıttı. Özellikle de iç tasarımındaki lüks yapıyla dikkat çeken araç, önümüzdeki eylül ayında ön siparişe açılacak. Ancak araçların teslimatı, Eylül 2022 gibi gerçekleştirilecek.

General Motors'un bir parçası olarak hizmet vermeye devam eden ABD merkezli otomobil şirketi Cadillac, bir süredir ilk tamamen elektrikli otomobili için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde bir prototip olarak ortaya çıkan bu araç şimdi, Cadillac tarafından resmen tanıtıldı. "Lyriq" olarak isimlendirilen SUV, 2023 model olarak lanse ediliyor. Peki Cadillac Lyriq, tüketicilere neler vadediyor?

Cadillac Lyriq, elektrik motorlu bir SUV olarak karşımıza çıkacak. Etkileyici bir tasarıma sahip olan araç, Cadillac'ın kendine has tasarım dilini benimserken, sertliği ile de iri SUV modellerinden hoşlanan tüketicileri özellikle etkileyecek gibi görünüyor. Elbette elektrik motorlu araçlarda gördüğümüz kapalı ızgaralar Cadillac Lyriq'te de kendine yer bulmuş durumda. Ayrıca, yine giderek popülerleşen ince ön ve arka farlar da Cadillac'ın en yeni SUV modelinde bizleri karşılayan detaylar arasında karşımıza çıkıyor.

Karşınızda 2023 Cadillac Lyriq

Aracın dış tasarımı eleştirilmeye açık olsa da iç kısma geçtiğimizde, gerçekten de enfes bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Tek parça gösterge ve multimedya ekranına sahip olan araç, bu ekranı konsolun ortasına kadar uzatıyor. Hal böyle olunca da 32 inç boyuta ulaşan kavisli ekran, tüketicilere benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Kumanda şeklinde vites, iç ortam aydınlatması, dijital klima ve iç tasarımdaki diğer tüm detaylar, lüks bir aracın içinde olduğunuzu hissetmenizi sağlıyor.

Cadillac Lyriq'in iç tasarımında bahsedeceğimiz şeyler bunlarla sınırlı değil. 19 hoparlörlü AKG marka özel bir ses sistemine sahip olan otomobil, yeni nesil araçlarda görmeye başladığımız aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Böylelikle ABD'nin köklü otomobil üreticileri, kendisinden önce bu teknolojileri kullanan daha genç şirketlere açıkça göz kırpıyor.

Cadillac'ın yaklaşmakta olan elektrikli SUV modelinin kaputunu açtığımızda, araca güç veren yalnızca bir motorun olduğunu görüyoruz. 340 beygir gücünde olan ve 440 Nm tork değerine sahip bu motor, araca arkadan itişli bir yapı kazandırıyor. Ancak General Motors sözcüsü tarafından yapılan açıklamalara göre araç piyasaya sürüldüğünde, ön tekerlere güç veren ikinci bir motor tercihinde de bulunulabilecekmiş. Ancak bu motor seçeneği ile tam olarak kesinleşmiş bir takvim ne yazık ki yok.

Cadillac, yeni SUV'un menzili ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Ancak aracın yaklaşık 500 kilometre menzilinin olduğunu açıkça bildiren yetkililer, şarj konusunda da iki farklı seçeneğin olduğunu söylüyorlar. Buna göre bir kullanıcı, aracını 11,5 kW'lik şarj cihazı ile şarj ederse bir saatlik şarj için yaklaşık 80 kilometre, 19,2 kW'lik şarj cihazı ile şarj ederse bir saatlik şarj için de yaklaşık 85 kilometre menzil mesafesi kazanabiliyor. Açık konuşmak gerekirse böylesi bir araç hem daha fazla menzil hem de daha yüksek seviyede hızlı şarj sunması beklenebilirdi. Peki bu özelliklere sahip olan Cadillac Lyriq'in fiyatı ne kadar?

General Motors ve Cadillac yetkililerinin yaptığı ortak basın açıklamasına göre elektrik motorlu SUV, eylül ayında ön siparişe açılacak. Aracın ödemesini yapan tüketiciler, SUV araçlarına ise neredeyse bir yıl sonra sahip olacaklar. İşte bu yüzden şirket, yaklaşmakta olan aracını 2023 model olarak lanse ediyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 59 bin 990 dolar olarak açıklandı.