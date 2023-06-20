Mercedes-Benz, 2024 model station wagon otomobili E-Serisi Estate'i tanıttı. Ultra lüks otomobil, kaputunun altında da oldukça güçlü motorlara ev sahipliği yapıyor. 2024 E-Serisi Estate, sonbaharda piyasaya sürülecek.

Station wagon otomobiller Türkiye'de çok tercih edilmiyor. En azından Toros ile Kartal'ı saymazsak... Ancak pek çok markanın station wagon araçlar ürettiğini görüyoruz. Örneğin; Alman otomotiv devi Mercedes-Benz. Şirket bugüne kadar pek çok station wagon üretti ve şimdi bunlara bir yenisini daha ekledi. Lüks marka, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni station wagon otomobili E-Serisi Estate'i tanıttı. Gelin hep birlikte bu aracın detaylarına yakından bakalım.

2024 model Mercedes-Benz E-Serisi Estate, standart E-Serisi'ne oldukça benziyor. Ancak station wagon'un boyutları tahmin edebileceğiniz üzere daha büyük. Ancak aşırı bir fark yok. E-Serisi Estate'in dingil mesafesi, standart modelden 22 mm uzun. Bu da iç alandaki diz mesafesinin 28 mm kadar artmasını sağladı. En, boy ve yükseklik ölçüleri de sedandan birkaç mm fazla.

Karşınızda Mercedes-Benz E-Serisi Estate!

Aracın ön kısmına baktığımızda şık bir ızgara ile bağlanmış LED farları ve kavisli görünüm kazandırılmış tamponu görüyoruz. 17 inçten başlayıp 21 ince kadar yükseltilebilen lastiklerle donatılan aracın yan aynaları, gövde renginden farklı tercih edilebilecek.

Aracın arka kısmına baktığımızda ise bagaj kapağını boydan boya kaplayan aydınlatma bizleri karşılıyor. Bu arada; Mercedes-Benz'in logosunu temsil eden yıldız tasarımı LED aydınlatmaları farklı modellerde de görmüştük. Fena görünmeyen otomobilin çift egzoz çıkışı da dikkatlerden kaçmıyor.

Mercedes-Benz'in 2024 model station wagon otomobili, ultra lüks bir yaşam alanı sunuyor. Bu bağlamda, araçta üç adet ekran görüyoruz. Tamamen dijital gösterge ekranı, orta konsol ile sağ ön yolcunun önündeki iki adet bilgi-eğlence ekranından bağımsız bir panelde bulunuyor. Bu arada; araçta selfie kamera da olduğunu belirtelim. Bu selfie kamera TikTok ve Zoom ile entegre olarak kullanılabilecek. Angry Birds gibi popüler oyunlar da bilgi-eğlence ekranından erişilebilecek.

2024 model Mercedes-Benz E-Serisi Estate, E300e, E200 ve E220d olarak isimlendirilen üç motor seçeneğine sahip olacak. Mercedes-Benz, benzinli versiyonda turboşarjlı 2.0 litrelik bir motor tercih etti. Bu motor 204 beygir gücü ve 320 Nm tork sunuyor. Fişli hibrit versiyonda ise bu motora 23 beygir gücü ve 205 Nm tork sağlayan bir elektrik motoru görüyoruz. Mercedes-Benz E-Serisi Estate, 0-100 km/s hızlanmasını 7,8 saniyede tamamlayacak.

E220d olarak karşımıza çıkan dizel motorlu versiyonda ise 2.0 litrelik bir motor bulunuyor. Bu motor 48V hibrit sistemle eşleştiriliyor ve toplamda 197 hp güç ile 440 Nm tork sağlıyor. E300e seçeneğinde ise tüketiciye 312 beygir gücü sunuluyor. Şirket, 2024 E-Serisi Estate'in ilerleyen dönemlerde altı silindirli bir motorla daha satılacağını söylüyor. Ancak bununla ilgili herhangi bir takvim bilgisi yok.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamaya göre station wagon otomobil, sonbaharda Avrupa pazarına giriş yapacak. Aracın fiyatı açıklanmazken, E-Serisi Estate'i Türkiye'de görüp görmeyeceğimizi bilmiyoruz.