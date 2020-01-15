Tasarımıyla diğer deniz bisikletlerinden ayrılan ve günlük hayatta kullandığımız bisikletlerin kullanımına yakın bir kullanıma sahip olan bir deniz bisikleti geliştirildi. 9 yıldır üzerinde çalışılan elektrikli deniz bisikleti projesi Manra5, sonunda ilk sahiplerine ulaştı.

Deniz üzerinde tek kişilik araçlarla turlamanın ve eğlenmenin birçok yolu var. Tatil bölgelerinde çokça karşımıza çıkan bu araçlara şimdi bir yenisi daha eklendi. Bu araç, bir deniz bisikleti ancak alıştığımız pedallı sandallardan değil.

2011 yılından beri üzerinde çalışılan Manta5 projesi, bildiğimiz deniz bisikletlerinden oldukça farklı görünüyor. Görünüşüyle spor salonlarındaki kondisyon bisikletlerini andıran elektrikli deniz aracı Manta5, artık kullanılan bir araç ve yeni sahiplerini bekliyor.

Proje nasıl ortaya çıktı?

2011 yılında Howard-Willis ve bisiklet tasarımcısı Roland Alonzo tarafından başlatılan proje, ilk iki yıl sadece ikilinin eşleri tarafından biliniyordu. Daha sonra Howard-Willis’in deniz ve bisiklet tutkusunu bir araya getirmek istemesiyle ortaya çıkan proje için 30 kişilik bir ekip çalışmaya başladı. Ortaya çıkan ilk bisikletler, bu yaz için Yeni Zelanda’daki ilk sahiplerine ulaştı.

9 yılın sonunda satış aşamasına geçildi:

Projenin geliştirme süreci boyunca 8 büyük prototip oluşturuldu ve sürekli değişime uğrayan bu prototipler üzerinde binlerce test uygulandı. Bu uzun süreç sonrasında farklı şartlarda sorunsuz çalışan bir elektrikli deniz bisikleti elde edildi. Mantra5, Yeni Zelanda’da 40 adet satıldı ve Avrupa, Amerika gibi bölgelerde de satılmaya başlanacak. Yeni Zelanda’da 7.490 dolarlık bir tanıtım fiyatına sahip olan deniz bisikleti, farklı ülkelerde daha yüksek fiyatlara sahip.

Şirketin CEO’su Greg Johnston, projenin geleceğine dair umutlarını şu şekilde ifade etti: “Bir pazarın ilki olmak ve yepyeni bir spor dalı ortaya koymaktan dolayı büyük bir heyecan içerisindeyiz. Şu an her şeyin başındayız ve son 6 ay bizim için gerçekten heyecan verici oldu. Önümüzdeki birkaç kilometre taşını daha başarıyla atlatırsak Yeni Zelanda’nın büyüyen şirketlerinden biri hâline geleceğiz.”