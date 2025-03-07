Maserati'den yıllarca üzerinde çalıştığı elektrikli MC20 ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan resmî açıklamaya göre MC20'nin elektrikli versiyonu, tamamen iptal edildi. Peki Maserati, neden böyle bir karar aldı?

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, bir süredir MC20'nin elektrikli versiyonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Hatta bu otomobilin bu yıl içerisinde lansman yapması bekleniyordu. Ancak Maserati'den herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Şirket, MC20'nin elektrikli versiyonunu iptal ettiğini açıkladı.

Aslına bakacak olursak Maserati MC20'nin elektrikli versiyonunun iptal edileceğine ilişkin iddialar, ilk olarak geçtiğimiz hafta gündeme getirilmişti. Bir şirket sözcüsü, bu iddiaları doğruladı. Elektrikli süper otomobil, yapılan onca çalışmaya rağmen ne yazık ki yola çıkmayacak.

Kararın nedeni ise şaşırtıcı değil

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Maserati sözcüsü tarafından yapılan açıklamada kararın nedenine ilişkin bilgi verildi. Yapılan açıklamaya göre tüketiciler, MC20'nin içten yanmalı motora sahip versiyonunu seviyorlar ancak iş elektrikli motora geldiği zaman bu durum değişiyor. Yani MC20'nin elektrikli versiyonuna olan talebin düşük olması, şirketin böyle bir karar almasına neden oldu.

Maserati, bu karar ile maliyetleri de düşürmüş olacak. Bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz çünkü lüks firma, geçtiğimiz yıl boyunca sadece 11 bin 300 adet otomobil satabildi. Bu da yıllık bazda yüzde 57'lik düşüş anlamına geliyordu. Hâl böyle olunca Maserati'nin zaten ilgi görmeyecek bir otomobil için kaynak tüketmesi, anlamsız kalacaktı. Bakalım şirket, diğer elektrikli modelleri için nasıl çalışmalar yapacak...