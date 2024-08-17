Maserati, yollara çıkacak gelmiş geçmiş en güçlü modeli olacak GT2 Stradale'i tanıttı.

Maserati'nin yollarda görebileceğimiz en güçlü modeli olan GT2 Stardale karşımıza çıktı. GT2 yarış otomobili temel alınarak hazırlanan model, bir anlamda MC20'nin bir türevinin türevi olarak karşımıza çıkıyor. Zira yarışlarda kullanılan GT2 de MC20'den üretilmişti.

MC20 zaten güzel bir araç olsa da Maserati, GT2 Stardale'de daha agresif bir tasarım tercih edildiği görülüyor. Yarışlarda kullanılan modelde de karşımıza çıkan daha büyük hava girişleri, kaputtaki ve tekerlek girişlerindeki havalandırmalar ve arka tarafta sabitlenmiş büyük kanat, aracın görünüşüne etki ediyor.

Henüz fiyatı belli değil

Monterey Car Week'te tanıtılan model, iç mekanda ise yarış tarzı ile keyifli bir sürüşün elementlerini birleştiriyor. Alcantara kaplamalara, karbon fiber detaylara ve 10,25 inçlik bir merkezi ekrana sahip olan araçta koltuklar ise özel olarak tasarlandı ve çift kabuklu karbon fiber parçalara sahip.

GT2 Stradale, 3.0 litrelik çift turboşarjlı Nettuno V-6 motoruyla 631 beygir güç ve 531 pound-feet tork üretiyor. Bu motor ayrıca aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Otomobilin en yüksek hızı ise 323 km/s olarak göze çarpıyor. Ayrıca araç, sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıyor ve GT2 yarış otomobilinin süspansiyon düzenine sahip.

Maserati GT2 Stardale'in ne zaman satışa çıkacağı, çıktığında fiyatının ne olacağı bilinmiyor ancak otomobilin büyük ilgi göreceği bir gerçek.