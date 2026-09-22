Mercedes-Benz, yeni lüks elektrikli sedanı EQS 500 4MATIC FL Inspiration'ı Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli otomobil konusunda önde gelen firmalardan biriydi. Şirketin elektrikli sedan segmentindeki güçlü temsilcisi EQS serisinin yeni modeli de büyük merakla bekleniyordu. Şimdi ise EQS 500 4MATIC FL Inspiration, resmen Türkiye’ye giriş yaptı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Inspiration modeli, Türkiye’de satışa sunuldu. Tahmin edebileceğiniz gibi fiyatı dudak uçuklatıyor. Gelin özelliklerine ve Türkiye fiyatına bakalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Türkiye fiyatı

Yapılan resmî açıklamalara göre EQS 500 4MATIC FL Inspiration, 11 milyon 500 bin TL’lik anahtar teslim fiyatıyla ülkemizde satışa sunuluyor. Vergisiz fiyatı ise 5,4 milyon TL seviyelerinde.

Tasarım çizgilerinde radikal veya büyük ölçekli bir değişime gitmeyen yeni model, estetik detaylardan ziyade teknolojik altyapı güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Aracın kabin tarafındaki en radikal yenilik, sürüş hissiyatını tamamen değiştirebilen “steer-by-wire” direksiyon sistemi opsiyonu. Kullanıcılar aracı arzu ederlerse klasik direksiyon simidi yerine yarım simit formundaki steer-by-wire yapısını tercih edebiliyorlar.

Yeni EQS 500 4MATIC FL Inspiration, tam 122 kWh kapasiteli oldukça büyük bir batarya paketi üzerine kuruluyor. Bu devasa batarya, aracın 800 voltluk yüksek voltajlı elektrik mimarisi ve iki kademeli şanzıman sistemiyle birleştiğinde 818 kilometreye varan oldukça etkileyici bir sürüş menzili sunabiliyor. Şarj altyapısı tarafında modern mimarinin tüm avantajlarını sunan model, AC olarak 22 kW şarj gücünü desteklerken DC hızlı şarjda 350 kW'a kadar yüksek şarj güçlerini kabul edebiliyor.

Performans verilerine baktığımızda ise çift motorlu 4MATIC altyapısının toplamda 476 beygir güç ve 750 Nm tork ürettiğini görüyoruz. yüksek güç çıktısı sayesinde kütlesine rağmen araç, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,5 saniyede ulaşmayı başarıyor.