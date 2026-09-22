Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Elektrikli Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Inspiration, Dudak Uçuklatan Fiyata Türkiye'de

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Mercedes-Benz, yeni lüks elektrikli sedanı EQS 500 4MATIC FL Inspiration'ı Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Elektrikli Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Inspiration, Dudak Uçuklatan Fiyata Türkiye'de
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli otomobil konusunda önde gelen firmalardan biriydi. Şirketin elektrikli sedan segmentindeki güçlü temsilcisi EQS serisinin yeni modeli de büyük merakla bekleniyordu. Şimdi ise EQS 500 4MATIC FL Inspiration, resmen Türkiye’ye giriş yaptı.

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Inspiration modeli, Türkiye’de satışa sunuldu. Tahmin edebileceğiniz gibi fiyatı dudak uçuklatıyor. Gelin özelliklerine ve Türkiye fiyatına bakalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Elektrikli Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Inspiration, Dudak Uçuklatan Fiyata Türkiye'de
merz1
merz2
merzic

Yeni Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Türkiye fiyatı

merz1

Yapılan resmî açıklamalara göre EQS 500 4MATIC FL Inspiration, 11 milyon 500 bin TL’lik anahtar teslim fiyatıyla ülkemizde satışa sunuluyor. Vergisiz fiyatı ise 5,4 milyon TL seviyelerinde.

merz2

Tasarım çizgilerinde radikal veya büyük ölçekli bir değişime gitmeyen yeni model, estetik detaylardan ziyade teknolojik altyapı güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Aracın kabin tarafındaki en radikal yenilik, sürüş hissiyatını tamamen değiştirebilen “steer-by-wire” direksiyon sistemi opsiyonu. Kullanıcılar aracı arzu ederlerse klasik direksiyon simidi yerine yarım simit formundaki steer-by-wire yapısını tercih edebiliyorlar.

merzic

Yeni EQS 500 4MATIC FL Inspiration, tam 122 kWh kapasiteli oldukça büyük bir batarya paketi üzerine kuruluyor. Bu devasa batarya, aracın 800 voltluk yüksek voltajlı elektrik mimarisi ve iki kademeli şanzıman sistemiyle birleştiğinde 818 kilometreye varan oldukça etkileyici bir sürüş menzili sunabiliyor. Şarj altyapısı tarafında modern mimarinin tüm avantajlarını sunan model, AC olarak 22 kW şarj gücünü desteklerken DC hızlı şarjda 350 kW'a kadar yüksek şarj güçlerini kabul edebiliyor.

Performans verilerine baktığımızda ise çift motorlu 4MATIC altyapısının toplamda 476 beygir güç ve 750 Nm tork ürettiğini görüyoruz. yüksek güç çıktısı sayesinde kütlesine rağmen araç, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4,5 saniyede ulaşmayı başarıyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreyi Devirmiş Olsa Bile Alınabilecek Benzinli Motorlar

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

Toyota'nın Türkiye'de Satmadığı Mükemmel Otomobiller

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

1-1.5 Milyon TL Arasına Alınabilecek En İyi Arabalar: Premium, Sıfır, İkinci El...

Mercedes

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com