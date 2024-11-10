Mercedes CEO'sunun "En Akıllı Araba" diye tanımladığı yeni elektrikli CLA, Porsche Taycan'ın rekorunu kırdı.

Mercedes'in yeni CLA modelini henüz tam olarak göremedik ve Mercedes'in kendi videolarında bile aracı kamuflajlar içerisinde görüyoruz. Tamamen elektrikli yeni CLA, firmanın en küçük sedanı olacak. Mercedes bu otomobil hakkında çok bir bilgi paylaşmasa da aracın rekorunu duyurmayı ihmal etmedi.

CLA'nın ilk elektrikli versiyonu, İtalya'da bulunan Nardo pistinde 24 saatte 3716 kilometre kat ederek rekor kırmayı başardı. Bir önceki rekor, yine aynı pistte 3425 kilometre kat edebilen Porsche Taycan'a aitti. Yani bu model, aynı sürede aynı pistte 291 kilometre daha uzun yol gitmeyi başardı.

Saatte 153 kilometre hızla turladı

Nardo Ring'de yapılan testlerde yeni elektrikli CLA, ortalama olarak saatte 153 kilometre hızla yolculuk etti. Elektrikli CLA, 24 saatlik bu testte 40 defa yeniden şarj edildi ve her bir şarj yaklaşık olarak 10 dakika sürdü. Mercedes, daha az sayıda uzun şarj molası vermek yerine aracın 800V elektrik mimarisi ve DC şarj özelliğinden faydalanabilmek için kısa ve sık molalar vermeyi tercih etti.

Elektrikli CLA, her bir mola arasında yaklaşık 100 kilometre mesafe kat etti. Aracın bataryası yüzde 10 seviyesine düştüğünde pit stop yapan Mercedes ekibi, 10 dakikalık kısa aralarda aracın şarjını yüzde 55'e kadar doldurdu.

Mercedes'in bu rekoru geçtiğimiz nisan ayında kırdığı belirtildi.