Mercedes'in yeni elektrikli aracı CLA modelinin tasarım detayları ortaya çıktı. Mercedes'in yeni elektrikli aracı verimlilik, şarj hızında da yeni standartlar belirleyeceğe benziyor.

Mercedes, yeni elektrikli aracı CLA modelinin tasarım ve teknik detaylarını açıkladı. Yeni elektrikli araç, menzil, şarj hızı ve verimlilik konularında yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor.

Mercedes-Benz, giriş seviyesi segmentinde yeni bir dönem başlatacak olan CLA EV modelinin detaylarını duyurdu. Yeni model, Mercedes’in ultra verimli Vision EQXX konseptinden aldığı teknolojileri, seri üretime taşıyan yeni nesil MMA platformu üzerine inşa ediliyor. Mercedes, bu yeni elektrikli sürüş ünitesini yüksek performans ve verimlilik sağlamak için kendi bünyesinde geliştirdi.

Mercedes’in yeni elektrikli aracının özellikleri

CEO Ola Källenius, yeni CLA elektrikli aracının tanıtımında aracın yeni özelliklerini ve far tasarımını gösterdi. Farlar, entegre edilmiş Mercedes yıldız logosu ile dikkat çekerken, tasarımın güvenlik ve diğer sürücüleri rahatsız etmemek amacıyla yapıldığı belirtildi. Källenius, aracın içindeki sanal asistanın kullanıcıya yanıt verdiğini ve bu deneyimi “arabanızda özel bir hizmetliniz varmış gibi” diye tanımladı.

Yeni CLA elektrikli aracı “gelecek nesil araçlarının beyni” olarak adlandırılan MB.OS ile donatılan ilk model olacak. Test sürüşünde aracın sportif tasarımı ve dinamik sürüşü dikkat çekerken, iki vitesli şanzıman sistemi ile sürüş hızına göre elektrik motorunun verimli çalışması sağlanıyor.

Mercedes CLA EV fiyat bilgisi

Mercedes, yeni CLA EV modelini resmi olarak gelecek yıl tanıtacak ve teslimatlar 2026’da başlayacak. Yeni modelin, Tesla Model 3 ve BMW i4 ile rekabet etmesi ve yaklaşık 50.000 dolarlık fiyatlarla sunulması bekleniyor. Ayrıca hibrit bir versiyonu da mevcut olacak.