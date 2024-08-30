Mercedes, EQS Ailesinin Yerine Elektrikli S-Class Modelleri Getirecek

Mercedes, EQS ailesi yerine S-Class'ın elektrikli modellerine odaklanacak ancak S-Class'ın klasik modelleri de devam edecek.

Elektrikli otomobil pazarı son dönemde beklenilen ilgiyi görmüyor, özellikle Avrupa pazarındaki üreticiler peşpeşe elektrikli otomobil planlarında değişikliklere gidiyor. Mercedes de EQS yerine S-Class ailesini elektrikli modellerle genişletecek. S-Class'ın içten yanmalı motora sahip versiyonu da kalacak. Bu süreçte S-Class da makyajlanacak.

Konuyla ilgili açıklama Mercedes CEO'su Ola Kallenius'tan geldi. Autocar'a verdiği röportajda Kallenius, "Gelecek iki S-Class olacak; içten yanmalı motorlu ve elektrikli," ifadelerini kullandı. Mercedes, iki modelin de hem iç hem de dış tasarım anlamında benzer olacağını gösteriyor. BMW 7 Serisi ve i7 de aynı platformda üretilen modeller olarak biliniyor.

MB.EA platformunda üretilebilir

Yeni S-Class'ın elektrikli versiyonunun MB.EA Large mimarisi ile üretilmesi bekleniyor. Daha önce bu platformun iptal edileceği iddialarına karşılık Kallenius, platform sürecinin yüksek hızda devam ettiğini belirtmişti. İçten yanmalı motora sahip olan model ise şu anki MRA donanımıyla geliştirilecek.

Yeni S-Class modellerinin motorları ile birlikte tasarımları biraz daha farklı olacak. Yani iki aracı yan yana gördüğümüzde hangisi elektrikli hangisi içten yanmalı motora sahip anlamamız mümkün olacak. Şimdilik resmî bir açıklama olmasa da EQS, 2025 yılında 800V elektrik mimariyle gelecek. 2026'da ise S-Class makyajlanacak.

Mercedes'in yeni S-Class için sıradan bir makyajlamadan daha fazla yatırım yaptığı açıklanmıştı. Bakalım yeni modeller bu yatırımın karşılığını verebilecek mi?