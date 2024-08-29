Mercedes-AMG PureSpeed, son testler için sokaklarda. Yeni modelin performans testleri yolda devam ediyor.

Mercedes-AMG'nin yeni PureSpeed modeli, son testleri için sokaklarda. SL tabanlı bu özel araç, tavanı tamamen kesilmiş ve ön camı olmadan dikkat çekici bir tasarıma sahip. Mayıs ayında Monaco'daki dünya prömiyerinin ardından, PureSpeed sokaklarda test edilmeye başlandı.

Son testler AMG PureSpeed'in kamusal yollarda test edildiğini ve 3.000 kilometreyi aşan bir test programından geçtiğini gösteriyor. Araç modifiye edilmiş bir SL olduğundan, testler Kuzey İtalya’daki çeşitli yollarda yapılıyor.

Nardo pisti ve PureSpeed’in tasarım özellikleri

Porsche Engineering'in Nardo pistinde de değerlendirileceği belirtiliyor. PureSpeed, SLR Stirling Moss gibi tamamen yeni bir tasarıma sahip olmasa da dikkat çekici bir estetik sunuyor.

Mercedes prototipleri kamufle etmiş olsa da, araç neredeyse önceki görüntülerle aynı. Formula 1’den ilham alan halo tasarımı ve iki kaskla gelen PureSpeed, Mercedes-AMG'nin Mythos serisinin ilk örneği olarak sunulacak. Şirket, 250 adet üretmeyi ve bu özel modelleri koleksiyonculara sunmayı planlıyor. Pininfarina ile iş birliği yapılan bu projede, düşük hacimli özel modeller konusundaki uzmanlık kullanıldı.