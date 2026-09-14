Elektrikli MINI Countryman'in gelişmiş özellikleri kullanıcıya sunan yeni donanımı "Favoured Plus" ülkemizde satışa sunuldu.

Elektrikli otomobiller ülkemizde gün geçtikçe daha da yaygınlaşırken sevilen marka MINI’nin modelleri de büyük ilgi görüyordu. Şimdi ise Türkiye pazarına giriş yaptığı 2024 yılından bu yana 21 bini aşan satış rakamına ulaşan yeni jenerasyon MINI Countryman hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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MINI Countryman’in tamamen elektrikli versiyonunda “Favoured Plus” ismi verilen yepyeni bir donanım seçeneği resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Paket, premium tasarım detaylarını gelişmiş sürüş destek sistemleri ve dijital teknolojilerle bir araya getiriyor.

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MINI Countryman’in yeni donanımı neler sunuyor?

Favoured Plus paketi kapsamında araçta Sürüş Asistanı Plus ve Park Asistanı Plus sistemleri yer alıyor. 360 derece kamera desteğiyle gelen bu sistemler, sürücüye park ve sürüş manevralarında yardım sağlıyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik destekli MINI Navigasyon AR sistemi, yönlendirmeleri gerçek zamanlı görüntüler üzerine entegre ederek navigasyon kullanımını kolaylaştırıyor.

Görsel ve konfor odaklı donanımlarda 19 inç Kaleido Spoke iki tonlu jantlar dikkat çekerken, güneş korumalı arka camlar da tasarıma katkı veriyor. Şarj tarafında ise kullanıcı ihtiyacına göre Mode 3 şarj kablosu veya Mode 2 Flexible Şarj Cihazı sunularak esneklik sağlanıyor.

Favoured Plus tasarım paketine sahip tamamen elektrikli MINI Countryman, eylül ayına özel 3.687.000 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.