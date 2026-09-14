Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Elektrikli MINI Countryman'in Yeni Donanımı "Favoured Plus" Türkiye'de: İşte Fiyatı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Elektrikli MINI Countryman'in gelişmiş özellikleri kullanıcıya sunan yeni donanımı "Favoured Plus" ülkemizde satışa sunuldu.

Elektrikli MINI Countryman'in Yeni Donanımı "Favoured Plus" Türkiye'de: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elektrikli otomobiller ülkemizde gün geçtikçe daha da yaygınlaşırken sevilen marka MINI’nin modelleri de büyük ilgi görüyordu. Şimdi ise Türkiye pazarına giriş yaptığı 2024 yılından bu yana 21 bini aşan satış rakamına ulaşan yeni jenerasyon MINI Countryman hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

MINI Countryman’in tamamen elektrikli versiyonunda “Favoured Plus” ismi verilen yepyeni bir donanım seçeneği resmen Türkiye’de satışa sunuldu. Paket, premium tasarım detaylarını gelişmiş sürüş destek sistemleri ve dijital teknolojilerle bir araya getiriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Elektrikli MINI Countryman'in Yeni Donanımı "Favoured Plus" Türkiye'de: İşte Fiyatı
mini
minic

MINI Countryman’in yeni donanımı neler sunuyor?

mini

Favoured Plus paketi kapsamında araçta Sürüş Asistanı Plus ve Park Asistanı Plus sistemleri yer alıyor. 360 derece kamera desteğiyle gelen bu sistemler, sürücüye park ve sürüş manevralarında yardım sağlıyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik destekli MINI Navigasyon AR sistemi, yönlendirmeleri gerçek zamanlı görüntüler üzerine entegre ederek navigasyon kullanımını kolaylaştırıyor.

Görsel ve konfor odaklı donanımlarda 19 inç Kaleido Spoke iki tonlu jantlar dikkat çekerken, güneş korumalı arka camlar da tasarıma katkı veriyor. Şarj tarafında ise kullanıcı ihtiyacına göre Mode 3 şarj kablosu veya Mode 2 Flexible Şarj Cihazı sunularak esneklik sağlanıyor.

minic

Favoured Plus tasarım paketine sahip tamamen elektrikli MINI Countryman, eylül ayına özel 3.687.000 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'ye Geldi: İşte İlk Modeller ve Fiyatları

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!

Eylül 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Açıklandı: 200 Bin TL Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Eylül 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Sınırlı Sayıda %0 Faizli Finansman!

Eylül 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Sınırlı Sayıda %0 Faizli Finansman!

Eylül 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Model Bile Dudak Uçuklatıyor

Eylül 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: En Ucuz Model Bile Dudak Uçuklatıyor

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Eylül 2026 Jeep Fiyat Listesi Belli Oldu: 337 Bin TL'lik Fiyat Avantajı!

Eylül 2026 Jeep Fiyat Listesi Belli Oldu: 337 Bin TL'lik Fiyat Avantajı!

[11-14 Eylül] 7.000 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[11-14 Eylül] 7.000 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com