Mobilite odaklı projeler geliştiren Endonezya merkezli Katalis şirketi, İkinci Dünya Savaşı’ndaki uçakların tasarımından ilham alarak, son derece şık bir elektrikli motosiklet geliştirdi. Katalis EV500 adındaki motosiklet, tek şarjla 40 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Elektrifikasyon, sadece otomotiv sektörünü değil, motosiklet dünyasını da yavaş yavaş ele geçiriyor. Son yıllarda birbirinden şık pek çok elektrikli motosiklet tasarımı gördük. Merkezi Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan Katalis adlı bir şirketin geliştirdiği EV500 adındaki model ise benzersiz tasarımı ile rakiplerinden ayrılıyor.

Gövdesi korozyon dayanımı yüksek 6061 alüminyum alaşım malzemeden yapılan Katalis EV500, İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan Japon savaş uçaklarının tasarımından ilham alıyor. Katalis’in baş tasarımcısı Julian Palapa, metal gövdeli elektrikli motosiklet tasarımlarının oldukça nadir olduğunu söyledi.

Katalis EV500'ün tasarımı, İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılan Japon savaş uçaklarından ilham alıyor

Katalis EV500’ün analog bir voltmetreden ışık anahtarına kadar çeşitli retro tarzı, ancak oldukça işlevsel pek çok gösterge paneli ile donatıldığını belirten Palapa, elektrikli motosikleti geliştirilirken üç ana unsuru göz önünde bulundurduklarını söyledi: Özgürlük hissi, mutluluk ve yeşil ulaşım.

Elektrikli motosiklette retro görünümlü pek çok gösterge paneli bulunuyor

48V aküye bağlı 500W gücünde bir elektrikli motora sahip olan Katalis EV500, tek şarjla 40 kilometre sürüş menzili sunan kısa mesafeli bir elektrikli motosiklet modeli. Yaklaşık üç saatte tamamen şarj edilebilen Katalis EV500, saatte maksimum 40 kilometre hıza çıkabiliyor.

500W gücünde bir elektrikli motora sahip olan Katalis EV500, tek şarjla 40 kilometre sürüş menzili sunuyor

Anlayacağınız, performans açısından diğer elektrikli motosikletlerden daha iyi değil, ancak tasarım açısından kesinlikle benzersiz. Retro ve havalı görünümü ile öne çıkan Katalis EV500, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Motor Show’da ilk kez sergilenecek. Katalis EV500’ün üretim bandına girip girmeyeceği şimdilik belli değil, ancak şirketin böyle bir planı varsa, 40 kilometrelik menzili artırması yerinde bir hareket olacaktır.

Katalis EV500 için hazırlanan tanıtım videosu