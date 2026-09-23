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Nissan Eski Bir İsimle Dönüyor: Renault Twingo Altyapılı Elektrikli Nissan Pixo Tanıtıldı!

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Nissan, piksel tasarımı ve 259 km menziliyle öne çıkan yeni uygun fiyatlı şehir içi elektrikli modeli Pixo'yu tanıttı.

Nissan Eski Bir İsimle Dönüyor: Renault Twingo Altyapılı Elektrikli Nissan Pixo Tanıtıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Nissan, şehir içi ulaşımına yönelik yeni elektrikli modeli için köklü bir ismini tozlu raflardan indirdi.

Renault Twingo E-Tech ile ikiz, Dacia Spring EV ile de kardeş olan yeni Nissan Pixo, piksel esintili tasarımı ve modern teknolojileriyle öne çıkıyor. Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlarında satışa sunulacak model, Renault 5 altyapılı yeni Nissan Micra’nın altında konumlanarak markanın elektrikli ürün gamının yeni giriş noktası olacak.

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Nissan Eski Bir İsimle Dönüyor: Renault Twingo Altyapılı Elektrikli Nissan Pixo Tanıtıldı!
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Tasarımda retro esintiler

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3.796 mm uzunluğa ve 2.492 mm aks mesafesine sahip olan Nissan Pixo, Renault Twingo’dan yalnızca 7 mm daha uzun. Tavan yapısı ve genel profili Renault ikiziyle neredeyse tamamen aynı olan modelde Nissan tasarımcıları, özgün dokunuşlarını ön ve arka bölümlerde yoğunlaştırmış.

Twingo’nun yuvarlak hatları ve kavisli far tasarımı yerine Pixo, ızgarasız ve daha köşeli bir burun yapısına sahip. Çapraz LED grafiklere sahip kare formlu farlar piksellerden ilham alırken, arka bölümde kullanılan stop tasarımı 2000’li yılların ikonik Nissan Micra K12 modeline gönderme yapıyor. Ayrıca araç, Wonder Purple ve Gear Blue adında iki yeni renk seçeneğiyle sunuluyor.

Aracın iç mekanında Renault’dan devralınan dijital kokpit, Gemini entegrasyonu sunan multimedya sistemi ve özgün direksiyon tasarımı yer alıyor. Katlanabilir ve yatırılabilir arka koltuklar şehir içi kullanımda pratikliği artırırken, 50 litrelik şarj kablosu bölmesi dâhil toplam 356 litrelik bagaj hacmi sunuluyor. Kabin içinde ayrıca sürücü ve yolcuların keşfetmesi için saklanmış 23 farklı "sürpriz detay" bulunuyor.

Performans, menzil ve üretim

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Teknik altyapısını Twingo ve Spring ile paylaşan Pixo, ön aksa yerleştirilen 81 HP (60 kW / 82 PS) gücündeki elektrik motorundan besleniyor. 27,5 kWh kapasiteli LFP batarya, araca WLTP standartlarına göre 259 km menzil sağlıyor. 50 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, %15’ten %80 doluluğa 28 dakikada ulaşabiliyor.

Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek olan Nissan Pixo için ön sipariş ve fiyat detayları Aralık 2026 itibarıyla açıklanacak. Modelin başlangıç fiyatının 20.000 Euro’nun altında olması bekleniyor.

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