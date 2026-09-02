Land Rover tarihinin ilk elektrikli otomobili Range Rover Electric, resmen tanıtıldı. Her detayıyla büyülemeyi başarıyor.

Dünyanın en önde gelen otomobil şirketlerinden biri olan Jaguar Land Rover’ın ilk elektrikli Range Rover modeli uzun süredir bekleniyordu. İlk olarak 2025 yılında gördüğümüz aracın resmî tanıtımı bugün resmen gerçekleşti. Her detayıyla hayran bırakan araç, Land Rover tarihinin ilk elektrikli modeli olma unvanını taşıyor.

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Marka, “elektrik” ismine rağmen modelin her anlamda gerçek bir Range Rover olarak tasarlandığını, arazi kabiliyeti, lüks ve konfor anlayışından taviz verilmediğini vurguluyor. Görsel açıdan elektrikli versiyonu içten yanmalı kardeşlerinden ayırmak ilk bakışta kolay değil. Öyle ki tanıdığımız Range Rover modellerine benzer bir görünümü var. **Dört yıllık geliştirilme sürecinin bir ürünü **olduğunu belirtelim.

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Karşınızda elektrikli Range Rover

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Tasarım ekibi, görünüşü itibarıyla mevcut içten yanmalı ve fişli hibrit (PHEV) modellerle neredeyse birebir aynı hatlara sahip olan aracın ikonik siluetini bozmamayı tercih etmiş. Ancak detaylara inildiğinde, ön taraftaki kapalı ızgara yapısı ve aerodinamik verimliliği artırmak amacıyla özel olarak tasarlanan yeni jantlar modelin elektrikli kimliğini doğrudan dışa vuruyor. Tüm bu elektrikli yapıya ve batarya paketine rağmen araç, 900 mm’ye kadar sudan geçme derinliğini korumayı başarıyor.

Teknik detaylara geçelim. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Range Rover Electric, biri ön diğeri arka aksta yer almak üzere iki adet elektrikli motora sahip. Bu motorlar toplamda 405 kW (542 beygir) güç ve 850 Nm tork üretiyor. Gücünü 800V mimarisine sahip 118.5 kWh kapasiteli bataryadan alan 2.5 tonun üzerindeki dev SUV, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 4.5 saniyede ulaşıyor.

536 km menzil sunan araç, 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10’dan yüzde 80 şarj seviyesine yaklaşık 22 dakikada ulaşıyor. Sadece 10 dakikalık bir şarj ise araca 220 km menzil kazandırıyor. Araç, batarya ve yeni sistemlerin eklenmesiyle birlikte PHEV modele kıyasla 75 kg daha ağırlaşarak yaklaşık 2.885 kg toplam ağırlığa çıktı. Bu artışa rağmen aracın ağırlık merkezi V8 motorlu versiyona göre 88 mm daha aşağıda. Araçta kütleyi dengelemek amacıyla Range Rover Sport SV modelinde kullanılan çift valfli amortisörler, iki havalı süspansiyon ve 7,3 derecelik arka aks yönlendirme sistemi standart olarak geliyor.

İç mekanda ise alışılagelmiş Range Rover ergonomisinden taviz verilmedi. Lüks ve konfor tabii ki ön planda. İçten yanmalı motor gürültüsünün ortadan kalkmasını fırsat bilen mühendisler, yalıtımı üst seviyeye çıkararak kabin içindeki sesi neredeyse sıfıra indirmeyi başarmış. Otomobilinde ses duymak isteyen sürücüler için ise kabin içinde istenildiği zaman açılıp kapatılabilen özel yapay motor sesleri geliştirilmiş. Orta konsolda yatay olarak konumlandırılan multimedya ekranı tüm araç kontrollerini yönetmeye imkân tanırken, direksiyon arkasındaki dijital gösterge paneli sürücüye ihtiyaç duyduğu bilgileri sunuyor.

Range Rover Electric, Avrupa genelinde ön siparişe açıldı. Aracın 163.500 euro’luk bir Avrupa fiyatı var.