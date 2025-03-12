Toyota, sevilen modeli C-HR'ın tamamen elektrikli versiyonu C-HR+'ı tanıttı. Sene sonu yollarda olacak araç, dikkat çeken özelliklerle geliyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

Toyota’nın en sevilen modellerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye’de üretilen C-HR modeliydi. Bugün ise bu model hakkında çok önemli bir gelişme yaşandı. C-HR’ın tamamen elektrikli “C-HR+” versiyonu tanıtıldı.

Tamamen elektrikli C-HR+, hibrit gibi versiyonlarına kıyasla biraz daha sportif, coupe görünümlü kullanıcıların hoşuna gidecek bir tasarımla geliyor. Aracın, Toyota’nın 2022’de gösterdiği kompakt SUV konseptine çok benzediğini söylememiz mümkün. Yeni modelin Japonya’da üretileceğini de ekleyelim.

Karşınızda Toyota C-HR+

SUV türündeki yeni Toyota C-HR+, bZ4X’te de kullanılan e-TNGA platformunda üretilen bir araba olarak karşımıza çıkacak. Modelin, hibrit C-HR’den 15 cm daha uzun olduğu, bZ4X’ten ise 15 cm daha kısa olduğu aktarılmış.

Toyota, C-HR+’ın 3 versiyonunu sunacak. İkisi önden çekişli biri ise dört tekerlekten çekişli olacak. Ayrıca ikisinde uzun menzil, önden çekişlilerinden birinde ise standart menzil sunulacak. Araçta 57,7 kWh ve 77 kWh olmak üzere 2 batarya seçeneği göreceğiz.

Önden çekişli standart model 123 kW (164 bg civarı), önden çekişli uzun menzilli model 165 kW (221 bg civarı), dört tekerlekten çekişli uzun menzilde ise 252 kW (337 bg civarı) güç sunuluyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon, 0’dan 100 km/sa’e 5,2 saniyede çıkabilecek. Menzil ise uzun menzilli versiyonlar için 600 km olarak açıklandı.

İç mekâna geldiğimizde Toyota’nın modellerinden alışık olduğumuz tasarım diline benzer bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ortada 14 inçlik gayet büyük bir bilgi eğlence ekranı var. Ambiyans aydınlatmaları, dijtal gösterge paneli de dikkat çeken diğer kısımlarından.

416 litrelik bagaj kapasitesi sunacak Toyota C-HR+’ın 2025 sonuna doğru bazı Avrupa ülkelerinde satışa çıkacağı belirtilmiş. Henüz bir fiyat açıklanmandı. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği de şimdilik belirsiz.