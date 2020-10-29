En uygun fiyatlı otomobilin dahi 100.000 TL barajının epey üzerinde yer aldığı ülkemizde en pahalı otomobilin kaç TL olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte Türkiye'deki en pahalı 7 otomobil.

Döviz kurunun ciddi bir şekilde artması ve son ÖTV düzenlemesinin özellikle zaten ‘pahalı’ olan otomobillerin fiyatını daha da artırmasıyla birlikte Türkiye’de yeni bir otomobil satın almak oldukça zor hale geldi. Ancak konu süper spor ya da ultra lüks otomobillere geldiğinde fiyatlar daha da akıl almaz seviyelere gelmiş durumda.

Bu içeriğimizde, Türkiye’deki en pahalı otomobilleri bir araya getiriyoruz. Dünyanın en özel otomobillerinden bazılarının yer aldığı listedeki fiyatları gördüğünüzde standart binek araçların fiyatlarından şikayet etmeyi dahi bırakabilirsiniz. Tabi bu, otomobil fiyatlarının yüksek olduğunu değiştirmeyecek.

Türkiye’deki en pahalı otomobiller

7. 2020 Bentley Flying Spur - 7,6 milyon TL

6. 2014 Rolls-Royce Phantom - 9,75 milyon TL

5. 2020 Ferrari Pista - 10.7 milyon TL

4. 2020 Lamborghini Aventador - 15,5 milyon TL

3. 2020 Mercedes Maybach S650 Pullman - 29,5 milyon TL

2. 2016 Ferrari LaFerrari - 30 milyon TL

1. 2020 Bugatti Chiron - 50 milyon TL

Bir otomobil için 50 milyon TL verilir mi diyebilirsiniz. Ancak fiyatından bağımsız bir şekilde Bugatti Chiron'un dünyanın en özel otomobillerinden biri olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Dünyanın en lüks ve en hızlı otomobillerinden biri olan Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hıza ulaştığı aşağıdaki videoyu izlemek, otomobilin neden bu kadar 'özel' olduğunu daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Yine de sormaya devam edebiliriz; bir otomobile 50 milyon TL verilir mi?