Tesla Robotaksi lansmanı ne kadar etkileyici olsa da Elon Musk'a 15 milyar dolar kaybettirdi.

Elektrikli otomobil devi Tesla, robotaksi hizmeti için kullanacağı Cybercab modelini uzun yıllar süren bekleyişin ardından tanıtmıştı. Etkinlikte ayrıca insansı robot Optimus ve elektrikli minibüs de karşımıza çıkmıştı. Tanıtım etkinliğinin ardından ünlü girişimcinin serveti 15 milyar dolar eridi.

Tesla, geçtiğimiz hafta Cybercab ve Robovan konseptlerini tanıtmıştı. Elon Musk, Cybercab'ın 2027 yılından önce satışa çıkacağını ve fiyatının 30 bin dolar civarında olacağını ifade etmişti. Yine de bu tanıtım, Tesla hissedarlarını pek de memnun etmemiş gibi gözüküyor. Özellikle otonom sürüş ve araçlar hakkında daha fazla bilgi paylaşılmaması yatırımcıları rahatsız etti.

Tesla hisseleri hızla düştü

Musk'ın kişisel serveti büyük oranda Tesla hisselerine bağlı durumda. Firmanın hisselerinin yüzde 13'lük kısmı Elon Musk'a ait. Tesla hisselerinin düşüşü de hâliyle Musk'ın kişisel servetinin erimesine neden oluyor. Cuma günü Tesla'nın hisseleri yüzde 5 düşerken bugün de yüzde 9'luk düşüş gerçekleşti.

Bloomberg milyarder endeksine göre Musk'ın kişisel serveti 15 milyar dolar azaldı. Yine de Elon Musk, sahip olduğu 240 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı olmaya devam etti. Tesla hisseleri şu anda 217 dolardan işlem görüyor.

Tesla hisselerinin fiyatlarının yükselmesi için yatırımcıların gözü Musk'ın tanıtacağı yeniliklere ve bu yenilikleri ne kadar hızlı kullanılabilir hâle getireceğine dönmüş durumda. Tesla CEO'sunun abartılı vaatlerde bulunduğu ve beklentileri karşılamakta zorluklar yaşayabildiği biliniyor.